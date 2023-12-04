4 Türk devi listeye girdi! Baykar'dan dikkat çeken sıçrayış

SIPRI, 2022 yılında en çok silah ve askeri hizmet satışı yapan ilk 100 savunma sanayisi şirketini açıkladı.

Buna göre, savunma sektöründeki en büyük 100 şirketin 2022'de silah ve askeri hizmet satışları bir önceki yıla göre yüzde 3,5'lik düşüşle 597 milyar dolara geriledi. Böylece satışlar 7 yıldır kaydedilen artışın ardından düşüş gösterdi.

Raporda, Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı ve dünya çapında jeopolitik gerilimlerin geçen yıl silah ve askeri teçhizata olan talebin güçlü şekilde artmasına sebep olduğuna dikkat çekilirken, "Ancak yeni siparişler almasına rağmen birçok ABD ve Avrupalı silah şirketi, iş gücü eksikliği, artan maliyetler ve Ukrayna'daki savaşın tedarik zincirindeki sıkıntıları kötüleştirmesi nedeniyle üretim kapasitesini önemli ölçüde artıramadı." denildi.

Bunların yanında ülkelerin yıl sonuna doğru yeni siparişler vermesi ve siparişlerle üretim arasındaki zaman farkının talep artışının bu şirketlerin geçen yıl gelirlerine yansımamasına neden olduğuna işaret edilen raporda, geçen yılki söz konusu düşüşün temel olarak ABD'deki büyük şirketlerin silah gelirlerindeki gerilemeden kaynaklandığı, mevcut birikmiş siparişler ve üretim kapasitesini artırmadaki zorluklar nedeniyle bu siparişlerden elde edilen gelirin muhtemelen 2-3 yıl içinde şirket hesaplarına yansıyacağı belirtildi.

Asya ve Orta Doğu'daki şirketlerin silah gelirlerinin 2022'de önemli ölçüde arttığına yer verilen raporda, bunun bölgelerdeki şirketlerin "artan talebe daha kısa sürede yanıt verme yeteneklerinden" kaynaklandığı vurgulandı. Raporda, "Asya, Okyanusya ve Orta Doğu'da silah şirketlerinin gelirleri önemli ölçüde arttı. Bekleyen siparişler ve yeni sözleşmelerdeki artış, küresel silah şirketlerinin gelirlerinin önümüzdeki birkaç yıl içinde önemli ölçüde artabileceğine işaret ediyor." ifadelerine yer verildi.

SIPRI'nın Askeri Harcama ve Silah Üretim Programı Direktörü Lucie Beraud-Sudreau, "Birçok silah şirketi, yüksek yoğunluklu çatışmalara yönelik üretime uyum sağlama konusunda engellerle karşılaştı. Ancak özellikle mühimmatlar için yeni sözleşmeler imzalandı ve bunun 2023 ve sonrasında daha yüksek gelire dönüşmesi beklenebilir." değerlendirmesinde bulundu.

- LİSTENİN TEPESİNDE ABD ŞİRKETLERİ VAR



2018'den bu yana listenin başındaki 5 firmanın tamamının ABD merkezli olması dikkati çekti. Bu firmalar Lockheed Martin, Raytheon Techologies, Northrop Grumman, Boeing ve General Dynamics olarak sıralandı. Küresel savunma sektöründeki en büyük 100 şirket içindeki ABD'li toplam 42 şirket, 2022'de 302 milyar dolarlık silah satışı yaparak, reel olarak bir önceki yıla göre yüzde 7,9 düşüşle tüm satışların yüzde 51'ini karşıladı.

Listedeki 8 Çinli silah şirketinin toplam satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 2,7 artışla 108 milyar dolara yükselmesi dikkati çekti. Çinli üreticilerinden 3'ü (NORINCO, AVIC, CASC) listede ilk 10'da yer aldı. İlk 100 şirket içinde merkezi Avrupa'da bulunan 26 şirket bulunurken, bunların toplam silah satışları yüzde 0,9 artarak 121 milyar dolara ulaştı.

Rusya-Ukrayna savaşından sonra ordusuna yeni silah almaya başlayan Almanya'da, Rheinmetall, ThyssenKrupp, Hensoldt ve Diehl'in silah satışları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1,1 artarak 9,1 milyar dolara çıktı. Veri eksikliği nedeniyle 2022'de en büyük 100 listesine yalnızca iki Rus şirketi dahil edildi. Bunların toplam silah gelirleri yüzde 12 düşüşle 20,8 milyar dolara geriledi.

- TÜRK ŞİRKETLERİ SATIŞLARINI ARTIRDI



SIPRI'nın geçen yıl en çok silah ve askeri hizmet satışı yapan ilk 100 savunma sanayisi şirketi listesine 4 Türk firması girdi.

Listede ASELSAN 60, Baykar 76, Türk Havacılık Uzay Sanayii 82 ve Roketsan 100. sırada yer aldı.

Türk şirketlerinin toplam gelirleri geçen yıl 2021'e göre yüzde 22 artarak 5,5 milyar dolara ulaştı.

Raporda insansız hava aracı (İHA) üretimiyle tanınan Baykar'a dikkat çekilerek, Türk şirketin gelirlerinde yüzde 94'e ulaşan bir artışla listede 76. sırada yer aldığı vurgulandı.

SIPRI, kurulduğu 1966'dan bugüne çatışma, silahlanma, silah kontrolü ve silahsızlanma gibi alanlarda araştırma, rapor ve analizler hazırlıyor.

BAYRAKTAR TB2 SİHA İHRACATI, BAYKAR'I "KÜRESEL SAVUNMA LİGİNE" TAŞIDI



Türk savunma sanayisi bünyesinde insansız hava araçları üreten Baykar, özellikle son yıllarda yakaladığı ihracat başarılarıyla bu alanda adından söz ettirdi.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten şirketin, 2003 yılında İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren attığı adımlarla bugün sınıfında dünyanın en iyi insansız sistemlerine imza attığını söyledi.

Bayraktar TB2 SİHA için 32, Bayraktar AKINCI TİHA için 8 ülkeyle olmak üzere bugüne kadar 33 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladıklarını belirten Bayraktar, yüzlerce milli insansız hava aracının görev yaptıkları ülkelerin güvenliğine katkı sağladığını ifade etti.

Bu başarıları 2021 ve 2022 yıllarında savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri olarak taçlandırdıklarını vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Baykar başlangıçtan bugüne kadar tüm projelerini tamamen öz kaynaklarıyla yürüttü. Bu aşamada ihracattan elde ettiğimiz geliri de tamamen yatırım ve projelerimize kaynak olarak kullanıyoruz. Baykar'ın İHA sistemleri AR-GE sürecinin başlangıcından 2022'ye kadar olan süreçte elde ettiği gelirlerin yaklaşık yüzde 70'i ihracattan geldi. 2022 yılında ise satışların yüzde 85'i ihracattan kaynaklandı. 2023 yılında ise ihracat gelirinin toplam satışlar içerisinde yüzde 90'dan fazla olmasını bekliyoruz.

Baykar olarak yıllar içinde ihracat sürecinde önemli seviyede artış sağladık. 2020'de sadece 2 ülkeye ihracat yaptık. 2021'de ihracat gerçekleştirilen ülke sayısı 7'ye, 2022 yılında ise 19 ülkeye çıktı. Ayrıca 2022'de 25 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzaladık. 2022'de yapılan ihracatın tamamı Bayraktar TB2 SİHA sisteminden oluştu. Baykar'ı büyüten unsur ihracatın artışı oldu. Bayraktar AKINCI TİHA sisteminin ihracatı ise 2023 yılından itibaren başladı. İhracat tarafında daha da güçlenerek ilerleyeceğiz. Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı ve Bayraktar TB3 SİHA'nın seri üretime başlamasının ardından ihracat rakamlarımızın daha da artacağını öngörüyoruz."

- "DÜNYANIN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"



Bayraktar TB2 SİHA gibi paradigma değiştiren tek bir ürünle Türkiye'nin en büyük savunma ve havacılık ihracatına imza attıklarına işaret eden Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Başarının sırrı teknolojik odaklanmada. Bayraktar TB2 SİHA gibi yüksek teknolojiye sahip tek bir ürünü dünyanın en iyisi olacak şekilde geliştirerek başarı sağlıyoruz. Onlarca vasat seviye ürün yapacağımıza sadece bir tane niş ürüne odaklanarak dünyanın en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Muharebe sahasında oyun değiştiren insansız sistemlerimiz dünyanın en büyük 100 savunma sanayisi firması listesinde de taşları yerinden oynatıyor. Bu başarıyı yeni platformlarımızla daha ileri noktalara taşıyacağız.

Özellikle son yıllarda kaynağımızı büyük oranda AR-GE yatırımlarına ayırmamız büyümemizde önemli rol oynadı. 2022 yılında Baykar olarak yaptığımız yatırım ve AR-GE harcamaları 250 milyon doları buldu. Tesis ve ekipman yatırımları ile üretim kapasitesini yüzde 50 oranında artırdık. Artan filo stoğu ile birlikte servis ve lojistik hizmet gelirlerinde artış yaşandı. Bunlara paralel olarak personel sayımız da yüzde 70 oranında büyüdü. Bugün itibariyle 4 binin üzerinde AR-GE ve üretim personelimiz var. Bu rakam 2022 yılı başında 2 bin çalışan seviyesindeydi. Bununla beraber savunma sanayisinde dünyanın ilk 100 firması arasında en hızlı gelir artışına sahip savunma sanayi firması haline geldik.

SIPRI listesine giren 4 Türk savunma şirketindeki büyüme, yüksek teknoloji geliştirmeyi odak alan ekosistemimizin güçlü bir şekilde ilerlediğini gösteriyor. Listede 4 şirket görebilirsiniz ancak bu şirketlerin tedarikçisi olan yüzlerce yerli firma sayesinde kritik alt sistem üretiminde de önemli kabiliyetler kazanılıyor. Türk savunma sanayisi elde ettiği tecrübe ve birikimle dünya çapında giderek daha önemli bir aktör haline geliyor."