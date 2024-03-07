400'den fazla Türk zırhlısı kardeş ülkeye güç katıyor

Türk savunma sanayisinin önde gelen zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina, 8. Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2024), Katar ordusu tarafından kullanılan taktik tekerlekli araç Ejder Yalçın'ı sergiledi.

Nurol Makina Genel Müdür Yardımcısı Anıl Karel, AA muhabirine, Katar'da çeşitli güvenlik ve askeri birimlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik araç tedarik sözleşmelerine 2017 yılında başladıklarını söyledi.

Katar'da Barzan Holding ile iş birliği yapıp sözleşmeleri holding üzerinden gerçekleştirdiklerini ifade eden Karel, bugün itibarıyla 400'den fazla araçlarının Katar'da değişik birimlerde görev yaptığını belirtti.

Sadece araç değil, bir sistem çözümü sağladıklarını dile getiren Karel, araçların üzerinde ASELSAN ile yaptıkları iş birliği sonucu çok ciddi görev ve silah donanımları bulunduğunu bildirdi. Karel, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda hem bütçesel hem sayısal olarak Türkiye'nin imzaladığı büyük projelerden birisi. Bütün tedarikler bitmedi, devam ediyoruz. Teslim edilecek araçlarımız var. Değişik nedenlerle fabrikamızda teslimatı bekleyen araçlar söz konusu ama kullanıcı ile fuar vesilesiyle yaptığımız görüşmelerde memnuniyet dile getirildi. Özellikle Dünya Kupası için almış oldukları Ejder TOMA araçlarından çok memnunlar. Dünya Kupası'nın güvenli geçmesinde çok faydası olduğunu ilettiler. Bunun dışında diğer ordu birimleri de kullandıkları araçlardan oldukça memnun olduğunu iletti.

2023 yılı itibarıyla bir bakım-onarım merkezi açtık. Buranın kurulması, işletilmesi, eğitimler verilmesi ve olgunlaştırılan sistemin kullanıcıya devredilmesini kapsıyor. Muhtemelen 2 yıl sonra bu bakım-onarım merkezini kullanıcıya devredeceğiz ve kendi bakım-onarımlarını kendileri yapabilecek yeteneğe gelecekler."

- 4 KITA 22'DEN FAZLA ÜLKE



Anıl Karel, Nurol Makina olarak sadece Körfez bölgesi değil, dünyanın her yerini hedeflediklerini ve 4 kıta 22'den fazla ülkede araçlarının görev yaptığını söyledi.

Farklı coğrafyalarda potansiyel ve varlıklarını sürdürmek istediklerini vurgulayan Karel, bu kapsamda Körfez ülkelerinde Katar dışında Suudi Arabistan'daki gelişmeleri ve yayınlanacak programları ilgiyle takip ettiklerini vurguladı.

Anıl Karel, dünyanın her yerinde 4X4 araçlarla ilgili programları takip ettiklerini, oralarda oyuncu olmak istediklerini kaydetti.