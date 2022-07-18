İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Temmuz 2022 Pazartesi / 19 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,477
  • EURO
    17,8
  • ALTIN
    961.613
  • BIST100
    2451.27
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • 4,74 milyar dolarlık anlaşma... 250 Abrams tankının ilk partisi teslim edildi!
Savunma

4,74 milyar dolarlık anlaşma... 250 Abrams tankının ilk partisi teslim edildi!

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Polonya askerlerinin eğitimi için ABD yapımı 7 Abrams tankının ülkeye geldiğini açıkladı. Polonya nisan ayında ABD'den 250 yeni Abrams tankı satın almak üzere 4,74 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.

AA18 Temmuz 2022 Pazartesi 19:13 - Güncelleme:
ABONE OL

Błaszczak, Twitter hesabında, Polonyalı askerlerin eğitim göreceği Abrams tanklarının ülkede olduğunu duyurarak, Polonya'nın ABD'den sipariş ettiği 250 tankın ilk partisi geldiğinde bu araçları kullanmaya hazır olacaklarını paylaştı.

Polonya Savunma Bakanı, "Polonya, tehdit edici bir durumda, saldırganı caydıracak modern ve güçlü bir kuvvete sahip olacak." ifadesini kullandı.

4,74 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Błaszczak, geçen hafta devlet yayın kuruluşu Telewizja Polska'ya verdiği demeçte, Polonya hükümetinin "Polonya ordusunun savunma kabiliyetlerini önemli ölçüde güçlendirecek" bir anlaşmayla "ABD ile 116 adet kullanılmış Abrams tankının satın alınmasına ilişkin bir sözleşme üzerinde anlaştığını" duyurmuştu.

Polonya nisan ayında da ABD'den 250 yeni Abrams tankı satın almak üzere 4,74 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamış, yetkililer bu anlaşmayı ülkenin savunmasını güçlendirmek için önemli bir adım olarak nitelendirmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.