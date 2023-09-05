5. nesil Türk savaş uçağı ''KAAN'' F-35'e dahil olamayan ülkelere kapı aralıyor

Türkiye'nin Asya kıtasına yaptığı silah satışları bölge basınının dikkatini çekti. Türk savunma sanayisinin başarını ele alan Asya basını konu hakkında çarpıcı bir analiz yazısı kaleme aldı.

Türkiye'nin şimdiye kadarki en büyük silah siparişini Körfez ülkelerinden aldığı vurgusu yapılan yazıda Türk savunma sanayisinin NATO standartlarındaki silahlarını Orta Doğu'nun ötesine geçirerek Asya'ya satmayı hedeflediği belirtildi.

Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı "KAAN", Altay tankı ve TCG Anadolu ile ithal silahlara bağımlılığını azaltmak ve Asya ülkelerinin dikkatini çekmek istediği ifade edildi. NATO üyesi olarak Türkiye'nin Asyalı alıcılara ABD'li ve Avrupalı ihracatçıların katı önkoşulları olmaksızın ileri savunma teknolojisine erişim imkanı sunduğuna işaret edildi. Türkiye'nin sunduğu bu imkanın silah müşterilerini Batı yaptırımlarına başvurma riskini doğurabilecek Çin veya Rus silahlarını satın almak gibi politik açıdan hassas bir alternatiften kaçınmasına olanak tanıdığı kaydedildi.

Asya basınına konuşan uzmanlar Türk askeri teçhizatın uygun maliyetine ve bazı durumlarda alternatiflerden üstün olmasıyla öne çıktığına vurgu yaptı. Wing Loong-1 satın alan Orta Doğu'daki pek çok ülkenin Çin İHA'larında yaşadığı memnuniyetsizlikten dolayı Türk İHA'larına yöneldiğinden söz edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın Türkiye'den TB2 ve Akıncı satın aldığı bilgisi analiz yazısında geniş yer aldı.

En gelişmiş ulusal silah ihracatçılarına kıyasla önemli maliyet avantajlarını elinde tutan Türkiye'nin Asya pazarından daha büyük bir pay almasının an meselesi olduğuna dikkat çekildi. Endonezya'ya yapılan Kaplan MT orta sınıf tank teslimi, Filipinler ile imzalanan T-129 Atak helikopteri sözleşmesi buna örnek gösterildi.



TB2 ve Akıncı'yı envanterine katan Pakistan'ın Türk askeri donanımının önde gelen alıcılarından biri olduğu, 4 adet Milgem deniz korvetinden üçünü teslim aldığından söz edildi.

Türkiye'nin "KAAN" projesinin geliştirilmesine hız verdiğini belirten uzmanlar Türk 5. nesil savaş uçağının ABD liderliğindeki F-35 programına "katılımı onaylanması muhtemel olmayan" Asya ülkeleri için eninde sonunda çekici olabileceğini söyledi.