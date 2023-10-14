50 milyar dolarlık anlaşmaları işaret ettiler: Türkiye ve BAE bağlarını güçlendiriyor

Savunma sanayisini konu alan haber sitesi DefenseNews, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri(BAE) arasına savunma alanında imzalanan anlaşmaları yakın takibe aldı. Basın kuruluşu, Türkiye ve BAE'nin işbirliği yaparak anlaşmaya vardığı 23 sözleşmeye dikkat çekti.

TÜRKİYE VE BAE BAĞLARINI GÜÇLENDİRİYOR

"Türkiye ve BAE onlarca anlaşmayla savunma sanayii bağlarını güçlendiriyor" başlığıyla yayınlanan haberde, "Türkiye — Birleşik Arap Emirlikleri Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Türkiye ve BAE'nin savunma sanayileri arasındaki iş birliğini desteklemek amacıyla 24 çerçeve anlaşması imzaladığını duyurdu." İfadelerine yer verildi.

Anlaşmaların iki ülke arasında 2022'den beri süren farklılarda uzlaşmaya varılmasıyla imzaladığını yazan DefenseNews, söz konusu ülkelerin Temmuz 2023'te 50,7 milyar dolar değerinde 13 anlaşma imzaladığını bildirdi. Temmuz 2023'te imzalanan 13 anlaşmanın içeriğinin ise, savunma ve uzay sektörleri olduğu aktarıldı.

SAVUNMA FUARINDA İMZALANDI



İki ülke arasında anlaşmaların Türkiye'deki SAHA EXPO savunma fuarında imzaladığı bildirildi. Toplantıya Edge Group'tan 10 iştirak ve 125 Türk savunma şirketi katıldığı ifade edildi.

Toplantıya katılan firmalar arasında Türk savunma sanayisinin önemli isimlerinden askeri alanda ASELSAN; havacılık teknolojisi alanında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii; motor üreticisi TUSAŞ; füze üreticisi ROKETSAN; drone üreticisi BAYKAR; askeri yazılım üreticisi HAVELSAN avunma teknolojileri firması STM'nin yer aldığı belirtildi.

HALUK BAYRAKTAR'IN SÖZLERİNE YER VERDİLER

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar'ın sözlerine yer veren DefenseNews, "BAE ile hali hazırda geniş çaplı bir savunma sanayi işbirliği var. Bu etkinlikte, küçük ve orta ölçekli (savunma) kuruluşlarının katılımıyla bu ilişkiyi geliştirmek için niyet mektupları imzaladık. Sinerjiyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

MALATH KURULDU



Yeni anlaşmaların bir parçası olarak Edge Group, holdingin SAHA ile iş birliğini yürütmek üzere BAE'de MALATH adında bir organizasyon kurdu.

MALATH'ın tek görevinin BAE-Türkiye savunma programlarını koordine etmek olduğu aktarıldı. Bayraktar, bu programların ortak projeler, doğrudan ticaret, yatırım ve ortak üretimi kapsayacağını ifade etti.

Star Gazetesi