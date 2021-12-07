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Savunma

8 tona kadar mühimmat taşıyabiliyor! Yeni bombardıman uçakları filoya dahil edildi

Rusya, hava kuvvetlerindeki filosunu yenilemeye devam ediyor. Yeni Su-34 bombardıman uçakları Habarovsk Bölgesi'ndeki Hava Savunma Kuvvetleri'ne teslim edildi. Söz konusu Su-34 yaklaşık 8 ton mühimmat taşıma kapasitesine sahip. Açık kaynakların verilerine göre Rus ordusunun envanterinde 120'nin üzerinde Su-34 bulunuyor.

Star.com.tr7 Aralık 2021 Salı 22:34 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 22:43
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Rusya'nın Habarovsk bölgesindeki yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre yeni Su-34 bombardıman uçaklarının bölgede bulunan hava kuvvetlerine teslim edildiği bildirildi.

Söz konusu haberlerde, "Habarovsk Bölgesi'nde bulunan Hava Savunma Kuvvetleri birkaç yeni Su-34 çok amaçlı bombardıman uçağı aldı. Yakın gelecekte, uçak kış eğitiminde kullanılacak." ifadelerine yer verildi.

SU-34 BOMBARDIMAN UÇAKLARININ ÖZELLİKLERİ

Su-34 çok maksatlı süpersonik avcı-bombardıman uçağı, her türlü hava koşulunda, gece ve gündüz şartlarında, düşman yer ve hava hedeflerini etkili bir şekilde vurmak üzere tasarlanmıştır.

Su-34, çok kanallı yerleştirme kapasitesi ile uzun menzilli havadan karaya ve havadan havaya füze taşıyabilir. 4.000 km'lik bir harekât menziline sahiptir ve en fazla 1.900 km/sa hıza ulaşabilir.

HASSAS SİLAHLARA SAHİP

Rusya'nın Suriye'de en yaygın olarak kullandığı Su-34 cephe avcı-bombardıman uçağı, Rusya'nın askeri filosunda Su-24 uçaklarının yerine geçerek cephedeki hava kuvvetlerinin temelini oluşturacak. Bu uçak, çatışma şartlarında dünyanın her noktasında bulunan kara, deniz ve hava hedeflerini etkili bir şekilde vurabiliyor.

Mürettebatı iki kişiden oluşan Su-34'te hassas silahlar dâhil çok çeşitli silahların kullanılmasına imkân tanıyor. Uçağın gövdesine değişik tiplerden 'havadan havaya' ve 'havadan karaya' füzeleri, uçak bombaları ve güdümsüz roketler dahil 8 tona kadar silah kullanılabiliyor.

Star.com.tr

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