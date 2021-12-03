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Savunma

80 Rafale tipi savaş uçağının alımı için Fransa ile anlaşma imzaladılar!

Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile 80 Rafale tipi savaş uçağının satışını içeren anlaşmayı imzaladı.

AA3 Aralık 2021 Cuma 13:06 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 13:07
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Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, BAE'ye ziyaret gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile 80 Rafale tipi savaş uçağı ve 12 helikopterin satışına ilişkin anlaşma imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, bu satışın iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın sonucu olduğu aktarıldı.

Uçakların 2027'den itibaren teslim edilmeye başlanacağı ifade edilirken bu, Fransa'nın bugüne kadar gerçekleştirdiği rekor savaş uçağı satışı oldu.

Fransa, daha önce Mısır'a 54, Katar'a 36 ve Hindistan'a 36 Rafale tipi savaş uçağı satmıştı.

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