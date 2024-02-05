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Savunma

ABD anlaşmanın detaylarını ifşa etti! Hindistan'da AKINCI ve TB2 korkusu gün yüzüne çıktı

ABD'nin SİHA ve füze anlaşmasına dair bilgileri ifşa etmesi Hindistan'da paniğe neden oldu. Hint basını, endişe kaynağının Pakistan'ın Türkiye'den aldığı AKINCI ve Bayraktar TB2 olduğunu dile getirdi.

Star Gazetesi5 Şubat 2024 Pazartesi 11:22 - Güncelleme:
ABD anlaşmanın detaylarını ifşa etti! Hindistan'da AKINCI ve TB2 korkusu gün yüzüne çıktı
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ABD'nin 31 adet MQ-9B Sky Guardian SİHA, 170 adet AGM-114R Hellfire füzesi ve 310 adet GBU-39B/B Lazer Minyatür Bomba satışına ilişkin bilgileri kamuoyuna duyurması Hindistan'da tartışmalara neden oldu.

4 milyar dolar maliyetli SİHA ve füze anlaşmasına dair bilgilerin ABD tarafından duyurulması Hindistan'da memnuniyetsizlik yaratırken, Hint basını "Hindistan'ın MQ-9B SİHA anlaşması, bilgi ifşası nedeniyle güvenlik endişelerini artırıyor" başlıklı haberiyle konuyu gündeme taşıdı.

ABD ANLAŞMANIN DETAYLARINI İFŞA ETTİ! HİNDİSTAN'DA AKINCI VE TB2 KORKUSU GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Basına konuşan kaynaklar, bu tür bilgilerin paylaşılmasının Pakistan'ın Hindistan'a ait insansız hava aracı kapasitesi ve yeteneklerinden haberdar olabileceğini kaydetti.

Endişe kaynağının Pakistan'ın Türkiye'den aldığı AKINCI ve Bayraktar TB2 olduğunu dile getiren Hint basını, "Pakistan'ın Türkiye'den 6-7 adet Bayraktar Akıncı insansız hava aracı teslim aldığı tahmin ediliyor. Pakistan'ın bu insansız hava araçlarını Lahor yakınlarında konuşlandırmak üzere hazırladığı bildiriliyor. Bayraktar insansız hava aracına hangi füzelerin ve silahların yerleştirildiği ve bu paketin ne kadarının teslim alındığı açıklanmadı" ifadelerini kullandı.

Bayraktar TB2 İHA'larının Pakistan tatbikatında yer aldığına atıfta bulunan Hint basını, Türkiye-Pakistan arasında İHA anlaşmasına ilişkin detayların açıklanmamasına dikkat çekti.

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