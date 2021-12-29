Akşam Gazetesi 29 Aralık 2021 Çarşamba 08:41 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 08:53

Dünya çapındaki savunma sanayii ve askeri gelişmelere yer veren Amerikan Defense One haber sitesinde çarpıcı bir tespit yayınlandı. Yayın organı Rusya'nın Ukrayna'ya olası bir askeri müdahalesi karşısında en büyük kozu ve savunma stratejisinin merkezinde Türkiye'den satın aldığı TB2 Bayraktar SİHA'ları olduğunu ifade etti. "Ayı (Rusya'nın ulusal sembollerinden birisi) kirpi ile tanışıyor.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, "Ukrayna için gayrinizami caydırıcılık!" başlıklı yazıda Ukrayna'nın caydırıcılığının merkezinde TB2'lerin yer alması gerektiğine vurgu yapılarak ABD'nin de bu stratejiye sürekli mali destek vermesi gerektiğine vurgu yapıldı. Ne ABD ne de AB tarafından taahhüt edilen kuvvetlerin Rusya'yı Ukrayna sınırından caydıramadığının altı çizilen yazıda "SİHA'lar, ne kadar etkili olduklarını geçtiğimiz yıl 44 gün süren Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarında kanıtladı" denildi.

RUSYA: NATO BİZİMLE SAVAŞ İÇİN HAZIRLANIYOR

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, NATO'nun, Rusya ile "geniş çaplı silahlı çatışmaya hazırlanma" yönünde hedeflerinin olduğunu söyledi. Ukrayna geriliminin masaya yatırılacağı kritik zirve takvimi belli oldu. ABD ve Rusya 10 Ocak'ta; Rusya ve NATO ise 12 Ocak'ta müzakerelere başlayacak. AB'nin katılacağı geniş bölgesel toplantı ise 13 Ocak'ta.

KIRIM'A YIĞINAK SAYISI DA ARTTI

Yayınlanan yeni uydu görüntüleri Rusya-Ukrayna sınırı yakınında konuşlandırılan ek birlikler ve askeri teçhizatı ortaya koydu. Görüntüde piyade savaş araçlarının, tankların, motorlu topçuların ve hava savunma teçhizatının Kırım'ın Bahçesaray kentine hareketi görülebiliyor.