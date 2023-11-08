ABD daha piste çıkaramadı! Selçuk Bayraktar yeni başarıyı duyurdu: 4. testi tamamladık

Türk savunma sanayisine önemli katıklarda bulunan Selçuk Bayraktar, ABD'nin de aynı alanda çalışmalar yürüttüğü kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip SİHA'larına karşı Bayraktar TB3 SİHA'nın 4. uçuş testini de başarıyla tamamlandığını açıkladı.

SELÇUK BAYRAKTAR: 4. TESTİ TAMAMLADIK

Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bayraktar TB3, 6 saat süren 4. uçuş testini de başarıyla tamamladı." ifadelerini kullandı. Selçuk Bayraktar ayrıca paylaşımında uçak, deniz çapası ve roket emojilerine yer verdi.

Milli gururumuz bir kez daha gökyüzüyle buluştu, 4. uçuş testini başarıyla tamamladı. Milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, 3. uçuşunu 4 Kasım'da gerçekleştirdi. Yine test için Bayraktar TB3 SİHA, Tekirdağ Çorlu'daki pistten teker kesti. Bu kez sistem performans ölçümü için gökyüzündeydi.

Bundan önceki uçuşunda 5 saat havada kalan Bayraktar TB3 SİHA, 6 saat daha uçtu. Tekrar piste döndü, test uçuşunu sonlandırdı. Bayraktar TB3 SİHA, bir testi daha başarıyla geçmiş oldu. Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak.

ABD DE AYNI ALANDA ÇALIŞIYOR

Bayraktar TB-3 konusunda Baykar'ın uzun yıllardır çalıştığı biliniyor. ABD de bu alanda çalışmalarını sürdüren diğer ülkeler arasında yer alıyor. Baykar Teknoloji, ABD'den önce kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip Bayraktar TB-3'ü geliştirerek ABD'nin önüne geçti. Sonrasında dünya Türkiye'yi takip etti.