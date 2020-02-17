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Savunma

ABD Donanması Dört muharebe gemisini terk ediyor

ABD Deniz Kuvvetleri, yüksek maliyet nedeniyle dört Kıyı Muharebe Gemisini'ni (LCS) modernize etmek ve onarmak istedğini açıkladı.

17 Şubat 2020 Pazartesi17:09 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 17:18

ABD Deniz Kuvvetleri, yüksek maliyet nedeniyle ilk dört Kıyı Muharebe Gemisini (Littoral Combat Ship/ LCS) modernize etmek ve onarmak istemiyor.

 Donanmaya göre gemiler geliştirme ve deneme maksatlı inşa edildi. Donanmanın sekreter yardımcısı Tuğ amiral Randy Crites'e göre, “artık daha fazla finansal yatırıma değmiyorlar. Crites, “Filodaki diğer LCS'ler gibi yapılandırılmamışlar ve önemli modernizasyon programlarına ihtiyaçları var. Muharebe sistemlerinden yapısala kadar her noktada modernizasyon pahalı ” dedi.

Plan, sırasıyla 2008 ve 2012'de görevlendirilen Freedom sınıfından (USS Freedom ve Fort Worth) ilk iki gemiyi emekliye ayıracak. USS Independence, 2010 yılında hizmete girdi ve USS Coronado, 2014 yılında hizmete girdi, bu iki gemi de sırada bekleyecek.

Husiler koalisyon uçağının düşürülme görüntülerini yayınladı

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