ABD filosunda 540 adet bulunuyor! Pentagon'dan F-35 itirafı: Kabul edilemez

Pentagon, ABD filosunda bulunan F-35'lerde meydana gelen aksamaların devam ettiğini duyurdu.

Program yöneticisi Hava Kuvvetleri Korgeneral Michael Schmidt, Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi'nin havacılık alt komitesinde yaptığı yazılı ifadede F-35 savaş uçaklarında yaşanan sorunu gün yüzüne çıkardı. Schmidt'e göre, Şubat ayı itibarıyla ABD'nin F-35 filosunun uygun oranı yüzde 53,1.

Schmidt, gösteri uçuşları, eğitim ve test gibi detaylar dışarı konulduğunda, tüm görevleri tam kabiliyetle yerine getirebilen F-35 oranının yüzde 30'un altında kaldığını belirtti.

Sorunu çözme sözü veren Schmidt, "Bu kabul edilemez ve hazırlıkları en üst düzeye çıkarmak benim önceliğimdir" dedi. Schmidt, hedefinin önümüzdeki 12 ayda hazırlık oranlarını en az %10 artırmak olduğunu söyledi.

Schmidt, F-35'lerde yaşanan sorunun nedenlerini açıklamazken, soğutma sistemleri, yedek parça eksikliği ve motor bileşenlerden kaynaklandığı düşünülüyor.