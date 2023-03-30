İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2023 Perşembe / 9 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1667
  • EURO
    20,9665
  • ALTIN
    1213.09
  • BIST100
    4973.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • ABD filosunda 540 adet bulunuyor! Pentagon'dan F-35 itirafı: Kabul edilemez
Savunma

ABD filosunda 540 adet bulunuyor! Pentagon'dan F-35 itirafı: Kabul edilemez

Pentagon, ABD filosunda bulunan 540'dan fazla F-35 savaş uçağıyla ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. F-35 filosunun sadece yarısının göreve uygun olduğunu belirten Pentagon, durumun kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Star Gazetesi30 Mart 2023 Perşembe 16:06 - Güncelleme:
ABD filosunda 540 adet bulunuyor! Pentagon'dan F-35 itirafı: Kabul edilemez
ABONE OL

Pentagon, ABD filosunda bulunan F-35'lerde meydana gelen aksamaların devam ettiğini duyurdu.

Program yöneticisi Hava Kuvvetleri Korgeneral Michael Schmidt, Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi'nin havacılık alt komitesinde yaptığı yazılı ifadede F-35 savaş uçaklarında yaşanan sorunu gün yüzüne çıkardı. Schmidt'e göre, Şubat ayı itibarıyla ABD'nin F-35 filosunun uygun oranı yüzde 53,1.

Schmidt, gösteri uçuşları, eğitim ve test gibi detaylar dışarı konulduğunda, tüm görevleri tam kabiliyetle yerine getirebilen F-35 oranının yüzde 30'un altında kaldığını belirtti.

Sorunu çözme sözü veren Schmidt, "Bu kabul edilemez ve hazırlıkları en üst düzeye çıkarmak benim önceliğimdir" dedi. Schmidt, hedefinin önümüzdeki 12 ayda hazırlık oranlarını en az %10 artırmak olduğunu söyledi.

Schmidt, F-35'lerde yaşanan sorunun nedenlerini açıklamazken, soğutma sistemleri, yedek parça eksikliği ve motor bileşenlerden kaynaklandığı düşünülüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.