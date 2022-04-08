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Savunma

ABD Kongresinden Biden'a Bayraktar TB-2 çağrısı

Dünya'da adından çokça söz ettiren Bayraktar TB-2'yi ABD Kongresinde gündemine aldı. 44 vekilin imzasını taşıyan ve Biden'a gönderilen mektupta, Ukrayna'ya verilmek üzere Bayraktar TB-2 ve benzeri insansız hava araçları (İHA) verilmesi konusuna da yer verildi.

AA8 Nisan 2022 Cuma 20:53 - Güncelleme: 8 Nisan 2022 Cuma 20:53
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Dünyada adından çok söz ettiren Byaraktar TB-2'ler ABD Kongresinin de gündemine gelidi. Söz konusu olaya ilişkin ABD Kongresinin Bide gönderdiği mektupta Ukrayna'ya verilmek üzere Bayraktar TB-2 benzeri insansız hava araçlarının verilmesi ayrıntısı dikkat çekti.

Anadolu Ajansı, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler, Silahlı Hizmetler ve İstihbarat komitesi üyesi 44 vekilin imza attığı ve Biden'a 4 Nisan'da gönderilen mektuba ulaştı.

Vekiller, mektupta, ABD'nin ve NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya şu ana kadar önemli miktarlarda savunma yardımı yaptığını ve bu yardımların sürmesi gerektiğini vurguladı.

Rusya'ya karşı sahada avantaj sağlayabilmesi noktasında Ukrayna'ya özellikle hava savunması için 3 başlık altında savunma desteği yapılmasının önemine dikkat çekilen mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"(Ukrayna'ya) daha geniş kapsamlı İHA'ların verilmesi önemlidir. Ukrayna'ya daha uzun menzile sahip Bayraktar TB-2 gibi gelişmiş İHA'lar temin edilmesi, onların Rus tedarik hatlarını sekteye uğratmasına ve kuşatma taktiklerini bozmasına imkan verecektir."

Mektupta ABD yönetimine ayrıca Stinger ve benzeri füzelerin temin edilmesinin Ukrayna ordusuna hava savunması noktasında önemli katkı sağlayacağının altı çizildi.

Ayrıca Ukrayna ordusuna savaş uçakları verilmesi gerektiği ifade edilen mektupta, karadan havaya füze sistemlerinin de Ukrayna için kritik olduğu belirtildi.

Mektupta, Ukrayna'ya çeşitli başlıklar altında kara, hava ve deniz savunma sistemleri temin edilmesi gerektiğine yönelik maddeler de yer aldı.

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