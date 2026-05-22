  • ABD önce Orta Doğu dedi! 14 milyarlık silah satışını iptal ettiler
Savunma

ABD donanmasından sorumlu müsteşar Hung Cao, ABD/İsrail-İran savaşı nedeniyle ülkesinin Tayvan'a yönelik 14 milyar dolarlık silah satışını durdurduğunu söyledi.

AA22 Mayıs 2026 Cuma 11:08
CBS News'ün haberine göre, Senato Bütçe Komitesinin bir oturumunda konuşan Cao, Tayvan'a yönelik askeri satışın durumunu değerlendirdi.

14 MİLYAR DOLARLIK SİLAH SATIŞI İPTAL EDİLDİ

Cao, Tayvan'a yönelik 14 milyar dolarlık silah satışına ilişkin bir soruya, "'Destansı Öfke (Epic Fury)' Operasyonu için ihtiyaç duyduğumuz mühimmatın elimizde olduğundan emin olmak amacıyla bir ara veriyoruz." yanıtını verdi.

Ayrıca Cao, yönetimin gerekli gördüğü zaman yurt dışına yönelik askeri satışlara devam edeceğini belirtti.

  • ABD donanması
  • Tayvan silah satışı
  • İran savaşı

