star.com.tr 30 Haziran 2020 Salı 09:35 - Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 09:39

Türkiye'nin Rus S-400 savunma sistemlerinin satın almasının ardından, mali ve savunma sanayi alanında tehdit ve şantajda bulunan ABD, Türkiye'nin F-35 Müşterek Taarruz Savaş Uçağı Programı'ndaki ortaklığını askıya almıştı.

İki müttefik arasında krize neden olan satın alma ile ilgili Türkiye geri adım atmazken, ABD'den şaşırtan bir teklif geldi.

ABD Senatosu Cumhuriyetçi üye John Thune, Washington ve Ankara arasında krize neden silah alımının engellenmesi için, Türkiye'nin aldığı S-400 savunma sistemlerinin ABD tarafından satın almasını mümkün kılacak yasalar önerdi.

Teklif, Washington'un ABD Ordusu tedarik bütçesi aracılığıyla ekipman satın almasına izin verecek 2021 Ulusal Savunma Yetkisi Yasası'nda bir değişiklik öngören Senato çoğunluk parti denetçisi Thune tarafından teklif edildi.

Önerilen değişiklik metninde, gerekli olan bütçe ile, S-400 füze savunma sisteminin satın alınması için ve orduya tahsis edilmesi öngörülüyor.

Değişiklik S-400 satın alımının yanı sıra, ABD tarafından NATO ile uyumlu olmdığı kabul edilen askeri teçhizatın, satın alınması ya da başka bir şekilde elde edilerek kullanılamayacağını da yineliyor.

Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Jim Risch, Trump yönetiminin, önerinin teklifin kabul edilmesi halinde, Amerika'nın Düşmanlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında, Türkiye'ye daha sert yaptırımlar uygulamasını sağlayacak değişikliklerin de olacağını söyledi.

Ancak, 2017 yılında kabul edilen CAATSA uyarınca, Rusya ile bu alanda anlaşmalar yapan herhangi bir ulus büyük yaptırımlarla karşılaşmadı.

'ABD ALIP TEST EDEBİLİR'

DefenseNews'in aktardığına göre, Avrupa ve NATO konusunda eski bir Pentagon yetkilisi olan Jim Townsend, ABD'nin rutin olarak yabancı teknoloji satın aldığını ve hem S-400'ün teknolojisini kullanabileceğini hem de ABD taktiklerini test edebileceğini söyledi.

Washington, S-400'ün NATO savunma altyapısıyla “uyumsuz” olduğunu ve F-35 için bir tehdit oluşturduğunu savunarak müttefiklerinin Rus sistemlerini almasına karşı çıkıyor.

Sistemin alıcılarından Hindistan, bunun iç işlerine müdahale olduğunu söylerken, Türkiye kendi kararlarını yine kendisinin vereceğini vurgulayarak alımdan vazgeçmeyeceğini birçok kez duyurdu.

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