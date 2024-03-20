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Savunma

ABD ve İngiliz medyasından yakın markaj: Türkiye bir ilki başardı!

Türkiye savunma sanayi alanında yerli ve milli olarak geliştirdiği ürünler dünya basınında geniş yer edinmeye devam ediyor. Başta İngiltere ve ABD olmak üzere dünyadaki bazı savunma sanayii alanında yayın yapan kurumlar Türkiye'nin yerli ve milli ilk insansız denizaltısı 'Deringöz' ve dikey füze fırlatma sistemi 'MİDLAS'ı öven analiz makaleleri kaleme aldı.

20 Mart 2024 Çarşamba 22:03 - Güncelleme:
ABD ve İngiliz medyasından yakın markaj: Türkiye bir ilki başardı!
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Türk savunma endüstrisindeki yenilikler küresel savunma medyasında baş sayfalarda yer almaya devam ediyor.

Dünyanın en saygın savunma yayın organı olarak kabul edilen İngiliz Jane's Report'un paylaştığı bilgilere göre Baykar tarafından üretilen ve Türkiye'nin yeni nesil silahlı insansız hava aracı (SİHA) olan Akıncı'ya yerli üretim Roketsan Çakır seyir füzeleri yerleştirildi.

Çakır füzesiyle ilk uçuşunu da geçtiğimiz haftalarda gerçekleştiren Akıncı hedefini başarıyla vurdu.

Jane's Report, Akıncı'nın yine milli üretim olan mini güdümlü akıllı füze 'MAM-L' ve 'MAM-T' füzelerini de envanterinde bulundurduğuna dikkat çekti.

Füzelerin lazer yönlendirme sistemine sahip olduğunu da ifade eden Jane's 'Akıncı aynı anda MAM-L, MAM-T ve daha ufak olan MAM-C füzelerini taşıyabiliyor. Baykar, Çakır'ı da SİHA'ya entegre ederek mühimmat envanterini genişletiyor' ifadelerine yer verdi.

DERİNGÖZ DENİZCİLİK BASININDA

Dünyanın saygın denizcilik yayın organlarından Naval Today de Aselsan tarafından üretilen ve savunma dünyası tarafından performansı merakla beklenen Türkiye'nin ilk insansız otonom sualtı aracı (İSA) 'Deringöz'ün dalış testlerinin tamamlandığını küresel savunma sektörüne duyurdu.

İSA'nın hem askeri hem de sivil görevlerde kullanılabildiğinin altını çizen yayın organı 'yüksek manevra kabiliyeti, isabetli navigasyon kapasitesi, görev mühimmatının çeşitliliği, optik ve sonar görsel teknolojileri ve kablosuz iletişim özellikleriyle dikkat çekiyor' ifadeleriyle Deringöz'ün tanıtımını yaptı.

600 metre derinlikte görev yapabilen ve "üstün kabiliyetli" olarak tanımlanan Deringöz için Naval Today sitesinde İSA'nın görev yelpazesi de "sualtı araştırma, gözlem, istihbarat, mayın yer belirleme, boru hattı yeri belirleme, liman ve üs koruma" ifadeleriyle tanıtıldı.

OCAK AYINDA TÜRK DENİZ KUVVETLERİ'NE KATILDI

Naval Today ayrıca Türkiye'nin ilk ulusal firkateyni olan TCG İstanbul'dan (F-515) ilk milli dikey füze fırlatma sistemi olan MİDLAS'ın başarıyla HİSAR-D RF füzesini fırlattığını da okuyucularına duyurdu. Yayın organında "böylece Türkiye'de ilk kez ulusal bir hava savunma platformu, ulusal bir deniz savaş aracından milli bir fırlatma sistemi kullanılarak test edildi" yorumunda bulunuldu.

Naval Today'de ayrıca "Türkiye'nin deniz mühendislik gücü donanmasını gelişmiş teknolojilere sahip savaş platformlarıyla donatmaya devam edecek gibi görünüyor" yorumunda bulunuldu. Yayın organı TCG İstanbul'un geçtiğimiz ocak ayında Türk Deniz Kuvvetleri'ne katıldığının da altını çizdi.

Bir başka savunma yayın organı ABD merkezli The Defense Post ise Hint Okyanusu'nda yer alan Maldivler'in ulusal güvenlik ve gözlem/keşif görevlerini gerçekleştirebilmek amacıyla ilk TB2 Bayraktar SİHA'larını aldığının altını çizdi.

TB2'lerin bir hafta içinde operasyon görevlerine çıkmaya başlayacaklarının altını çizen yayın organı ülkenin bu sayede 900 bin kilometre karelik münhasır ekonomik bölgesini korumayı planladığını da iddia etti.

Yayın organında 37 milyon dolarlık anlaşma ile temin edilen TB2'lerin Türkiye'den ithal edilmesinin arka planında ise ada ülkesinin Hindistan ile yaşadığı gerilimler olduğu ileri sürüldü.

Yayın organındaki bilgilere göre Hindistan'ın bölgede hamilik ve hak iddia etmesi Maldivler'i TB2'lerin acil temini noktasında harekete geçirdi.

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