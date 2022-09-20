ABD, YF-23 ve F-22 Raptor arasında yanlış karar mı verdi?

Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nin Gelişmiş Taktik Savaş Uçağı (ATF) programının iki finalisti Northrop YF-23 ile F-22 Raptor arasındaki kıyaslama yıllar geçse de bitmek bilmiyor. Peki, "ABD Hava Kuvvetleri, F-22 Raptor yerine Northrop YF-23 hayalet avcı uçağını neden seçmedi?"...

Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nin Gelişmiş Taktik Savaş Uçağı (ATF) programının amacı F-15 Eagle hava üstünlüğü avcı uçağının yerini alacak bir uçak bulmak ve Sovyetler Birliği'nin Sukhoi Su-27 ve Mikoyan MiG- 29 tehdidini ele almaktı. Birkaç şirket başlangıçta tasarım teklifleri sundu ve 1986'da Hava Kuvvetleri iki rakip takıma gösteri sözleşmeleri verdi. Northrop-McDonnell Douglas YF-23, Lockheed-Boeing-General Dynamics YF-22'ye karşı çıktı.



YF-23, YF-22'den farklı bir tasarıma sahipti. Northrop uçağı genellikle "karıştırılmış kanat elemanlarına sahip neredeyse gözleme benzeri bir gövde yapısına" sahip olarak tanımlanmıştır. Elmas şeklindeki kanatları, transonik hızlarda aerodinamik sürtünmeyi azaltmak için tasarlandı.



Northrop liderliğindeki ekip, gizliliği artırırken ağırlığı azaltmak için Lockheed prototipinde kullanılan aerodinamik kontrol için itme vektörünü kullanmaya karşı çıktı.



YF-23'ün iki farklı prototipi, her biri farklı bir güç santrali setine sahip olarak inşa edildi. Programın geliştirme aşamasının bir unsuru, iki deneysel turbofan motorunu değerlendirmekti. İki prototip uçağın her birinin hızlı ve gizli olduğu kanıtlandı.



Her iki konfigürasyonda da, tek kişilik uçak 67 fit, 5 inç uzunluğundaydı; 43 fit, 7 inç kanat açıklığına sahipti.

YF-23'ün uçak gövdesindeki düşük profilli ve sınıflandırılmış kaplama malzemesinin, dönemin radar sistemleri tarafından yüzde 100 tespit edilemez olduğu söylendi. Aynı zamanda, "süper seyir" işlevi, avcı uçağının art yakıcı kullanmadan sürekli süpersonik uçuş gerçekleştirmesine izin verdi.



ATF yarışması boyunca, Northrop YF-23'ün YF-22 ile eşit olduğu görüldü. Birçok yönden, YF-22, elinden gelenin en iyisini yaptı, ancak Northrop tasarımı daha uzun bir menzile ve daha yüksek bir tavana sahipti.



Ancak YF-22'nin üstün olduğu yer de, bir savaş uçağında son derece önemli olan çeviklik vardı. YF-22 "Lightning II", daha sonra "F-22 "Raptor" olurken, "Lightning II" adı F-35 Müşterek Taarruz Uçağı ile yeniden kullanıldı.



YF-23 bir kaybedendi ama belki de havacılık tarihinin en iyi kaybedenlerinden biriydi.

Bu nedenle 1996'da her iki YF-23 gövdesi de müzelere devredildi. YF-23A PAV-1 şu anda Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Ulusal Müzesi'ndeki Araştırma ve Geliştirme hangarında sergileniyor. Son olarak, 2009 yılında Lockheed Martin F-22 "Raptor" programı yarıda kesildiği için, ATF yarışmasında gerçek bir kazanan olmadığı söylenebilir.

Eski ABD Başkanı Bush döneminde ABD Savunma Bakanlığı'nda görev yapan kıdemli bir yetkili, yaptığı röportajda "Kalbimde YF-23 için özel bir yerim var. YF-23'ün inanılmaz yetenekleri vardı. YF-23'ün daha iyi bir uçak olduğunu ve Hava Kuvvetlerinin yanlış karar verdiğini iddia edebilirim" değerlendirmesinde bulundu.