star.com.tr 09 Nisan 2020 Perşembe 12:13 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 12:13

USS Nimitz, mürettebatı Kovid-19 pozitif test ettikleri görünen dördüncü ABD uçak gemisi oldu.

Yaklaşık 4 bin 800 mürettebat ile yelken açan Nimitz'in, şu anda Washington Bremerton'daki kendi limanına yanaştığı bildirildi.

Bütçe sorunları Rusya'nın Su-57 rüyasını öldürüyor Savaş gemileri, denizciler arasında pozitif KOVID-19 vakalarının tespit edilmesine rağmen, bu yaz Pasifik'te konuşlandırmaya hazırlanıyor.

Daha önce, USS Theodore Roosevelt, USS Ronald Reagan ve USS Carl Vinson uçak gemilerinde koronavirüs salgınları tespit edilmişti. Birincisi Japonya'da ve ikincisi Puget Sound'da olmak üzere son iki gemi şu anda bakım görüyor.

USS Theodore Roosevelt, 23 denizcisinin pozitif çıkmasından sonra karantina için Mart ayı sonunda Guam'a götürüldü.

Savaş gemisinde teyit edilmiş pozitif vaka sayısı şu anda 286'ya yükseldi, bu da Donanma'nın askeri kolları arasında en yüksek olan 548 COVID-19 vakasının yarısından fazlasını oluşturuyor.

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