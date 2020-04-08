Rusya, Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin yarısını yok etti

star.com.tr 08 Nisan 2020 Çarşamba 20:21 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 20:21

2014 yılında Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş, Ukrayna'nın savaş uçakları, kargo uçakları ve askeri helikopterlerin tam yarısına mal oldu. Bu kayıp son on yılda herhangi bir hava kuvvetleri için en hızlı savaş zamanı kayıplarından biri oldu.

2015 yıllık dünya savaş uçakları anketine göre, 2014'ün başlarında, Rus kuvvetleri Ukrayna'nın Kırım yarımadasını işgal etmesinden ve daha sonra Doğu Ukrayna'daki Moskova yanlısı ayrılıkçıların yardımına gelmesinden önce, Ukrayna Hava Kuvvetleri 400 askeri uçağa sahipti. Bir yıl sonra ise bu sayı 222'ye düştü.

İsyancılar ve Ruslar bazı Ukrayna uçağını vurdular ancak azalmanın tüm sebebi buna bağlı değildi. Potansiyel olarak düzinelerce savaş uçağı, çatışmadan önce yıllarca kullanılmamıştı ve uçuşa geri dönmek için çok zayıf olduğunu kanıtladı. Kiev, bu uçakları envanterinden çıkarmak zorunda kaldı.

Kesin nedenler ne olursa olsun, Suriye veya Irak’ta bile başka hiçbir ordu mevcut çatışmalarda bu kadar ağır kayıplar vermemişlerdi.

Nitekim, Ukrayna'nın kaybettiği 178 uçak ve helikopter, 2014 yılında toplam dünya hava gücü işletmelerinin azalmasının üçte birini oluşturdu. 2015 yılında dünya hükümetleri, bir önceki yıla göre 459 aadetlik düşüşle 51.685 askeri uçağa sahipti.

Kayıtlara göre, bu 51.685 uçak ve rotor taşıtın 13.902'u veya yüzde 27'si ABD ordusuna ait. Rusya ise dünya toplamının yüzde yedisine tekamül eden 3.429 askeri uçakla ikinci büyük hava gücüne sahip.

Rus işgalinden önce Ukrayna, en azından kağıt üzerinde oldukça güçlü bir hava gücüne sahipti.

Ancak bu güç bir yıl içinde değişti. Ukrayna Hava Kuvvetleri durumu kabullenerek, "Çatışma Ukrayna güçlerini ağırlaştırdı," açıklamasında bulundu.

Rus birlikleri Şubat 2014'te Kırım'a girdiklerinde, bir dizi Ukrayna hava üssünü ele geçirdiler ve birçoğu kötü durumda ve havalandıramayan birçok uçağa sahip oldular.

İsyancılar ayrıca Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin yanı sıra ordusunu ve deniz hava kolunu da olumsuz etkiledi. Yaklaşık bir yıllık savaştan sonra, Aviation International News'in Kiev'in savaş kayıplarını yayımladığı rapora göre, en az 22 uçağın düşürüldüğünü açıkladı.

Uçaklara yapılan saldırılarında kaç Ukraynalı uçak mürettebatının ve yolcunun öldüğü tam olarak belli değil. Ancak bir füzenin Kiev'in Il-76 nakliye uçaklarından birini vurduğunda 49 kişinin öldüğü resmen açıklanmıştı.

2014 başlarında Ukrayna'nın aktif 80 tane MiG-29s'i, 36 tane Su-27'si, 36 tane Su-25'i ve 24 tane Su-24S'i varken, 2015'te sadece 19 MIG-29s'i, 16 Su-27s'i, 15 Su-25s'i ve 11 Su-24s'i aktif kaldı.

Dört yıl sonra Kiev envanterine birkaç uçak eklemeyi başardı. 2019 anketine göre Ukrayna hizmetinde 21 MiG-29, 35 Su-27, 12 Su-24 ve 13 Su-25 bulunuyor.

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