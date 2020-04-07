Dünyanın en büyük obüsü modernize edildi

07 Nisan 2020 Salı 15:55 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 15:55

Şirket yaptığı açıklamada, modernizasyon kapsamında ithal edilen bileşenlerin yerini Rus olanların aldığını, "Şanzımanlar, dağıtım mekanizmaları ve güç kaynağı üniteleri değiştirildi. Ayrıca gözlem cihazları, interkom cihazları ve radyo istasyonu güncellendi. Modernizasyon sayesinde, çalışma özellikleri, manevra kabiliyeti ve hareket kabiliyeti, komut kontrol edilebilirliği ve topun tüm ana özellikleri iyileştirildi." denildi.

Şirket, 2S7M Malka kendi yürür silahının tam test döngüsünü başarıyla geçtiğini bildirdi. Çalışma testleri sırasında, hareketlilik özellikleri, şasinin güvenilirliği, santral ve iletim kontrol edildi. Yangın testleri sırasında, ürün yükleme mekanizmalarının güvenilirliği, 2A44 topunun gücü ve yangını kontrol etme testini geçti. modernize edilmiş ilk modelin Rus silahlı kuvvetlerine sevkıyat için beklediği bildirildi.

"Malka" kendinden tahrikli silah 2S7 "Şakayık" modern bir versiyonu, 1980'lerde kuruldu ve dünyanın en güçlü silahlarından biri olarak kabul edilir. 2S7M Malka, Sovyet dönemi 2S7 Pion'un bir yükseltmesidir ve toplam sekiz 203 mm'lik mermi ve yük taşıyabilir. Ateşleme hızı 2.5 rds / dakikadır ve ateşleme verileri doğrudan namluya iletilebilir. Bu obüsün etkili menzili 37 kilometredir.

star.com.tr