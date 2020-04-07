07 Nisan 2020 Salı 14:19 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 14:20

ABD Hava Kuvvetleri Stratejik Kalkınma Planlama ve Deney (SDPE) Ofisi projeye liderlik ediyor. SDPE Temel Savunma Deney Direktörü Dr. Michael Jirjis, yaptığı açıklamada “Alan savaşçı komutanlığı, bu sistemi saha değerlendirmesi süresince küçük insansız hava araçlarına karşı operasyonel bir varlık olarak kullanacak” dedi.

12 aylık saha değerlendirmesi sırasında Hava Kuvvetleri, Raytheon Yüksek Enerji Lazeri (HELWS), Raytheon Yüksek Güçlü Mikrodalga (PHASER) ve AFRL Taktik Yüksek Güçlü Operasyonel Yanıtlayıcı (THOR) drone katili de dahil olmak üzere beş sistemi değerlendirecek.

AFRL'nin Yönlendirilmiş Enerji direktörü Dr. Kelly Hammett, “İHA'lar gittikçe daha yaygın hale geliyor ve uzun mesafelerde askeri üslerimize zarar vermeyi amaçlayan silahlar olarak kullanılabilir. THOR, karşı elektronik teknolojisi ile hızlı ateşte İHA sürülerini yok edebilir.”dedi.

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