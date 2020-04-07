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Savunma

Dost ülkenin yeni F-15 siparişi onaylandı

ABD'li Boeing şirketi, F-15 Katar (F-15QA) Programı için 68 milyon 60 bin ABD Doları bedelinde yeni bir sözleşme imzaladı.

07 Nisan 2020 Salı 13:55 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 13:55
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ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan yapılan açıklamaya göre söz konusu sözleşme, Katar Emiri Hava Kuvvetleri (QAEF) için F-15QA teslimatı öncesinde eğitim uçakları ve eğitim cihazları için lojistik destek ile bakım desteklerini içeriyor.

Katar’a yönelik yabancı askeri satış (FMS) faaliyetlerini içeren sözleşme kapsamında yapılacak çalışmaların, 21 Aralık 2021’e kadar tamamlanması planlanıyor.

Katar, ABD ile imzaladığı anlaşma kapsamında 12 milyar dolar bedelle 36 adet F-15QA savaş uçağı satın almıştı.

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