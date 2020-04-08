İnsansız helikopter ilk askeri uçuşunu gerçekleştirdi

star.com.tr 08 Nisan 2020 Çarşamba 13:53 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 13:55

Boeing resmi Twitter hesabında, S-100'ün yakın zamanda yapılan bir Ordu tatbikatı sırasında 726kg (1.600lb) yiyecek, su, simüle edilmiş kan ve mühimmat göndererek 31 görev gerçekleştirdiğini söyledi.

Şirket. "Dikey kalkışlı İHA için bir ilk. S-100 CAMCOPTER kısa bir süre önce ABD Ordusu birliklerine, ilk kez dikey kalkış ve iniş destekli Ordu birliklerine sahip otonom bir hava aracı tedarik etti." açıklamasında bulundu.

S-100 insansız helikpter, 34 kilogram yükü 6 saatten fazla taşıyabilir. Maksimum 50 kilogram yük alabilir. S-100, önceden programlanmış GPS yol noktaları aracılığıyla otomatik olarak hareket eder veya doğrudan bir pilot kontrol ünitesi ile çalıştırılabilir.

Görevler basit bir tıkla ve tıkla grafik kullanıcı arayüzü ile planlanır ve kontrol edilir. Yüksek tanımlı yük görüntüleri gerçek zamanlı olarak kontrol istasyonuna iletilir. Yedek uçuş bilgisayarları tarafından kontrol edilen “uçarak uçuş” teknolojisini kullanan İHA, görevini en karmaşık elektromanyetik ortamlarda otomatik olarak tamamlayabilir.

Karbon fiber ve titanyum gövdesi çok çeşitli taşıma yükü / dayanıklılık kombinasyonları için kapasite sağlar.

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