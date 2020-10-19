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Savunma

ABD, Carl-Gustaf silah sistemleri için 87 milyon dolara varan sözleşme imzaladı

ABD Ordusu, Carl-Gustaf çok amaçlı, tek bir personel tarafından taşınabilir, omuzdan ateşlemeli silah sistemleri satın almak için İsveçli Saab firması ile 87 milyon dolara varan bir çerçeve sözleşme imzaladı.

star.com.tr19 Ekim 2020 Pazartesi 22:31 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 22:35
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Belirsiz teslimat, belirsiz miktar (IDIQ) sözleşmesi, ABD Ordusunun yedi yıllık bir süre boyunca ABD'de M3E1 olarak belirlenen silah sisteminin en son sürümü için sipariş vermesine izin verecek.

M3E1'in en son sürümü, önceki M3 modelinden% 8 daha hafif ve yaklaşık 7 kg ağırlığındadır.  Carl-Gustaf, kara kuvvetleri tarafından bir tanksavar silah sistemi olarak ve diğer hedefleri etkisiz hale getirmek için kullanılıyor.

Saab, ilk sipariş tutarı yaklaşık olarak 9,2 milyon ABD doları aldı ve tüm sözleşmenin hedef değeri 87 milyon ABD dolarına ulaşabilir. 

Saab ABD başkanı ve CEO'su Erik Smith, "Saab M3E1, günümüz birliklerinin ihtiyaçlarını karşılamak için optimize edildi. Bu hafif ve etkili geri tepmesiz silah, karşı savunma, anti-yapı ve anti-zırh dahil olmak üzere çok çeşitli mühimmat aracılığıyla ve çoklu rol yetenekleriyle modern savaş alanında  hazır olmanızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Anlaşmaya göre bu sözleşme kapsamında teslim edilecek silah sistemleri ABD Ordusu, ABD Deniz Piyadeleri ve Özel Harekat Komutanlığı tarafından kullanılacak.

2018'de ABD Ordusu, Carl-Gustaf silah sisteminin en son sürümünü edinme planlarını açıklamıştı.

star.com.tr

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