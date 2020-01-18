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Savunma

ABD’den ‘hipersonik silah' itirafı: Programlar başarısızlığa uğradı

ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı Orgeneral John Hyten, ABD’nin 10 yıl önce hipersonik silahlar alanında dünya lideri olduğunu, ancak bu yönde geliştirilen programların başarısızlığa uğradıklarını söyledi.

18.01.2020  14:06 - Güncelleme: 18.01.2020  14:07

Sputnik'te yer alan habere göre, Washington'daki Uluslararası ve Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde (CSIS) konuşma yapan ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı Orgeneral John Hyten, ABD’nin 10 yıl önce hipersonik silahlar alanında dünya lideri olduğunu, ancak bu yönde geliştirilen programların başarısızlığa uğradıklarını ifade etti.

Orgeneral Hyten, “Hipersonik (silahlar) alanında şu anda dünyadaki çeşitli rakiplerle ciddi bir şekilde yarışıyoruz. On yıl önce öndeydik. Elimizde iki program, iki prototip vardı. Çok iyi işlemiyorlardı. Onlar başarısızlığa uğradıktan sonra biz neler yaptık? Başarısızlığın nedenlerini uzun yıllar boyunca araştırdık, ardından bu programları iptal ettik” diye konuştu.

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