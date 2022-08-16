Türkiye ile ABD arasında F-16 görüşmesi! Bir ülke hüsrana uğrayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın görüşmesinin ardından yine gündeme gelen F-16 alımlarıyla ilgili Türk heyet, Washington'a gitti. Süreç, sorunsuz ilerliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi marjında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinde gündeme gelen F-16 alımı ve modernizasyonu sürecine ilişkin görüşmeler için Türkiye'den askeri heyet ABD'ye gitti. Sabah'ın haberine göre, Yunanistan'ın karşı lobisine rağmen sürecin olumlu seyrettiği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'den F-16 tedariki ve modernizasyonu kapsamında Aralık 2021 ile Şubat ve Mart 2022'de olmak üzere Türkiye'de üç toplantının icra edildiğine değinilerek "ABD tarafından yapılan davet üzerine Milli Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gitmiştir" denildi.

TEKNİK ŞARTLAR SUNULACAK

Türkiye, eylül ayında 40 adet yeni F-16 savaş uçağı alımı ile envanterdeki 79 adet F-16 savaş uçağının modernizasyonu için ABD'ye resmi talep mektubu iletmişti. Görüşmelerde, ABD Kongresi'ne sunulacak F-16'ların ve modernizasyon kitlerinin ayrıntılı dökümü ve mali çerçeveyi içeren "teklif mektubu" üzerinde çalışılacağı kaydediliyor. ABD, Türkiye'nin istekleri çerçevesinde bir fiyat teklifinde bulunacak.

Öte yandan Ankara, ABD Temsilciler Meclisi'nden çıkan, Türkiye'ye satılacak uçakların Yunanistan hava sahasını ihlal etmeyeceğine ilişkin maddenin de kaldırılacağını düşünüyor. Pentagon'un bu konuda Kongre'ye bir mektup yazmasının da yeterli olacağı belirtiliyor.