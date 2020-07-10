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Savunma

ABD'den Japonya'ya dev F-35 savaş uçağı satışı: Tarihe geçecek

ABD, 105 adet F-35 savaş uçağının Japonya'ya satışını onayladı. Uçakların değeri tam 23.1 milyar dolar olarak açıklandı. Satışın, ABD tarihindeki en büyük askeri satış olması bekleniyor.

IHA10 Temmuz 2020 Cuma 09:04 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 09:30
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ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı’nın Japonya’ya dış askeri satış kapsamında 23.1 milyar dolar değerinde 105 adet F-35 müşterek taarruz uçağı ve ekipmanlarının satışına onay verdiği belirtildi. 63 adet konvansiyonel kalkış ve iniş yapabilen F-35A ve 42 adet kısa mesafe kalkış ve dikey iniş yapabilen F-35B tipi savaş uçağını içereceği belirtilen dev satışın, Suudi Arabistan’a 2010’da yapılan 29 milyar dolarlık askeri satıştan sonra ABD tarihindeki en büyük askeri satış olması bekleniyor.

GÖZLER KONGREDE

Japonya basınında yer alan haberlere göre gerçekleşmesi halinde ülkenin savunma kapasitesine ciddi katkı sağlayacak olan satışın, ABD ekonomisi üzerinde de olumlu etkisinin olacağı ifade ediliyor. Satışın kesinleşmesi için ABD kongresinin 30 gün boyunca sürece itiraz etmemesi gerekiyor.

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