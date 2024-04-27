ABD'den ''Türkiye F-16'ları ne zaman teslim alacak?'' sorusuna cevap

ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, CNN Türk'te soruları cevaplandırdı.

Eadeh'in açıklamaları şöyle:

"100 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİ İÇİN YOLU YARILADIK"

Türkiye ile yicari ilişkiler, ikili ilişkilerimizin en önemli ve en güçlü kısımlarından biri ve gitgide büyüyor. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi, iddialı ve bizim de gurur duyduğumuz bir hedef. Ülkelerimiz bu hedefe ulaşmak için çok güçlü bir şekilde çalışıyor ve doğrusu halihazırda hizmet ve mallarda ikili ticaretimiz 42 milyar dolara ulaştı. Ki bu bana göre yolu yarıladığımız anlamına geliyor. Ve tam bir tarih veremiyorum sana ama bu iddialı ve çok çok önemli hedefe ulaşma konusunda iyi şekilde ilerliyoruz, ülkelerimizin bu ilişkiye verdiği önemin derin göstergesi.

"ABD'NİN EN BÜYÜK 150 ŞİRKETİ İSTANBUL'A GELECEK"

Trade Winds, dünya çapında ticaret ve yatırımı geliştirmek için Ticaret Bakanlığımız tarafından yürütülen çok önemi bir program. Trade Winds, 2008 yılında İstanbul'da başladı. Yani ilk toplantı da burada İstanbul'da yapılmıştı ki bu İstanbul'un bir ticaret merkezi olarak önemini ve dünyanın bu tarafında ne denli asli bir kapı olduğunun bir yansıması. Bu etkinlik bu yıl 13-15 Mayıs tarihlerinden düzenlenecek ve ABD hükümet yetkilileri, Ticaret Bakanlığı, ticaret uzmanları ve diğer temsilcileri, ABD'li şirketlerle bir araya getirecek. 100'den fazla ABD'li şirket katılacak bu buluşmaya. Türk firmalarla ve potansiyel yatırımcılarla bir araya gelme fırsatı bulacaklar ve ülkelerimiz arasında ikili ticaret ve yatırımı geliştirecekler. Bu nedenle çok çok heyecanlıyız ve bu, ABD için İstanbul'un küresel ticaretteki önemini de gösteriyor.

ABD, 2003 yılından bu yana Türkiye'deki en büyük yabancı yatırımcı. Ve bence bu Türkiye pazarında ne denli güvene sahip olduğumuzu gösteriyor. ABD bu ticari ilişkiye gerçekten değer veriyor. Geliştirme ve büyütmeyi planladığımız alanlar bence sonsuz ama spesifik olarak özellikle geliştirmek istediğimiz alanlar uzay ve enerji, bilgi ve iletişim teknolojileri, tıbbi hizmetler ve imalatı ile akıllı şehirler. Özellikle bu alanlarda çok büyük potansiyel olduğuna karar kıldık.

F-16'LAR ABD'DEN NE ZAMAN GELECEK?

Julie Eadeh, "Türkiye ne zaman F-16'ları teslim alacak?" sorusuna şu cevabı verdi:

Üretim zaman alıyor. Kongrenin Türkiye'ye bu satışa onay vermesinden dolayı çok heyecanlıyız. Bence bu, Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak kritik ve hayati öneminin altını çiziyor. Temelinden NATO'nun olduğu, sarsılmaz bölgesel güvenlik taahhüdünü gösteriyor. Spesifik bir takvim belirtemeyeceğim ama çok heyecanlıyız ve bu uçakların tedariğini sabırsızlıkla bekliyoruz. Ve biliyorsunuz ki ABD, Türkiye ile mühimmat satışı gibi konularda da yakın işbirliği içinde. Türk firmalar ile ortak olmaktan dolayı çok heyecanlıyız, üretim hatları ABD'de açılıp 2025 yılı sonunda tam olarak işlevsel hale gelecekler ve 155 milimetrelik mühimmatın yüzde 30'luk kısmını üretecekler.