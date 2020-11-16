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Savunma

ABD'den yeni İHA: Ghost 4 tanıtıldı

ABD merkezli Anduril Industries tarafından, dikine kalkış ve iniş (VTOL) yeteneğine sahip Ghost 4 İHA tanıtıldı.

star.com.tr16 Kasım 2020 Pazartesi 18:31 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 18:31
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ABD merkezli Anduril Industries tarafından, dikine kalkış ve iniş (VTOL) yeteneğine sahip Ghost 4 İHA tanıtıldı.

Gerçek zamanlı istihbarat, gözetleme ve keşif operasyonları gerçekleştirme yeteneğine sahip olan çok görevli drone, kargo teslimi, karşı saldırı, sinyal istihbaratı ve elektronik savaş dahil olmak üzere çeşitli görevleri yerine getirebilir.

Hava koşullarına dayanıklı olan İHA, olumsuz koşullarda ve zorlu uçuş ortamlarında çalışabilir. 1 metreye kadar su altında kalabildiği gibi çamur, tatlı su ve tuzlu su ortamlarına da dayanıklı olarak tasarlanmıştır.

2021'in ilk çeyreğinde Ghost 4 İHA'nın teslimatlarına başlanması planlanırken platformun ABD ordusu ve Birleşik Krallık Kraliyet Deniz Piyadeleri için hizmet vermesi bekleniyor.

star.com.tr

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