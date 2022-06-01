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  • ABD'li Defense Post yazdı: Türk SİHA'sı 2000 km ile rekor kırdı
Savunma

ABD'li Defense Post yazdı: Türk SİHA'sı 2000 km ile rekor kırdı

Türkiye'den kalkan Akıncı'nın, Bakü'ye yaptığı uçuş ABD savunma basınında haber oldu. The Defense Post, Akıncı'nın Çorlu'dan kalkarak Gürcistan üzerinden Bakü'deki TEKNOFEST'e 2 bin km uçtuğunu yazdı. Haberde, Akıncı'nın testlerde 11 bin 594 metreye çıktığı da kaydedildi.

Akşam Gazetesi1 Haziran 2022 Çarşamba 08:37 - Güncelleme:
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Bayraktar Akıncı SİHA'nın Çorlu'dan kalkarak Gürcistan üzerinden Bakü'deki TEKNOFEST'e 2 bin kilometrelik rekor uçuşu ABD'de de büyük yankı uyandırdı. ABD kökenli The Defense Post, okuyucularına bunun bir rekor olduğunu duyurarak, Akıncı'nın üstün teknolojik donanımı ve görev kabiliyetlerini övdü.

İLERİ TEKNOLOJİ VURGUSU

Defense Post'dan Ronald Watkins'in haberinde cumartesi günü Akıncı'nın Çorlu'dan Azerbaycan'a rekor olarak kabul edilen 2 bin kilometrelik bir yol kat ederek gittiği ifade edildi.

Haberde Akıncı'nın dünyaca tanınan Bayraktar TB-2'nin ardından Türkiye'nin yeni gözde SİHA'sı olduğu, Türkiye'nin bugüne kadar yaptığı en karmaşık ve ileri seviye SİHA durumunda bulunduğu bilgileri de paylaşıldı. Yayın organı Akıncı'nın TB-2'den daha büyük olduğunu ifade ederek Akıncı'nın tam otomatik uçuş kontrol sistemi, ileri seviye kanat yapısı, havadan havaya (AAM), havadan karaya (ASM) füze sistemlerini işletebildiği, akıllı mikro mühimmata sahip olduğu toplam 240 kilometrekarelik bir alanda etkili elektronik tarama radarı bulunduğu gibi ileri teknolojilerle donatıldığına vurgu yaptı. Söz konusu haberde ayrıca Akıncı'nın test uçuşlarında 11 bin 594 metreye kadar çıktığı ve 25 saatlik uçuş görev süresine sahip olduğu da ifade edildi.

  • Akıncı TİHA
  • ABD basını
  • Defense Post

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