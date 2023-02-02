ABD'nin bağışladığı uçakları Türk füzesiyle silahlandıracaklar!

ABD'nin bağışladığı Cessna 208 ISR uçağından ikisini modernize edip silahlandırarak ateş gücünü artırmaya çalışan Çad Hava Kuvvetleri, Belçika'nın FZ275 lazer güdümlü roketlerin satışını veto etmesinin ardından yüzünü Türkiye'ye döndü.



Çad hükümeti, 2018'de teslim edilen ve operasyonel olmayan iki Cessna 208 uçağını yükseltmek ve silahlandırmak için 2021'den bu yana 15 milyon dolar bütçe ayırdı.



Belçika hükümetinin Cessna 208 uçağını silahlandırma planlarını reddetmesi sonrası çeşitli arayışlara giren Çad, Roketsan üretimi CİRİT Lazer Güdümlü Füze Sistemi'ne yöneldi.

Türkiye'den Yeni Nesil Hafif Saldırı Uçağı Hürkuş siparişi de veren Çad, Cessna 208'lere havadan karaya lazer güdümlü Türk füzeleri konuşlandırmayı planlıyor.

CİRİT'İN ÖZELLİKLERİ



CİRİT Lazer Güdümlü Füze, Kara, deniz ve hava araçlarından hafif zırhlı/zırhsız, sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanılan yüksek vuruş hassasiyetli ve maliyeti etkin bir çözümdür. Yeni nesil bir füze olan CİRİT, güdümsüz 2,75" roketler ile güdümlü tanksavar füzeleri arasındaki taktiksel boşluğu doldurmak amacıyla tasarlanmıştır.

CİRİT Lazer Güdümlü Füze; çok yönlü tasarımı sayesinde farklı platformlara kolay entegrasyon ve kullanım imkânı sağlamaktadır. Havadan satha atış performansını karadan karaya kullanımda da kanıtlamıştır. Ülkemizin ilk güdümlü füzesi olan CİRİT, kendi sınıfında da dünyada ilk kalifiye ürün ünvanını taşımaktadır.



Star Gazetesi