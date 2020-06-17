star.com.tr 17 Haziran 2020 Çarşamba 16:29 - Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 16:29

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi, geçtiğimiz hafta İsrail tarafından geliştirilen Demir Kubbe Savunma Sistemleri ile ilgili bir hükmü de içeren 2021 mali yılı savunma politikası tasarısını görüşmüştü.



ABD ordusunun Aralık ayında ilk Demir Kubbe sistemini alması, ikinci sistem teslimatının da Şubat 2021'de yapılması bekleniyor.

İki sistem de kapsamlı testlerden geçirilerek entegre edildikten sonre Eylül - Aralık 2021'de operasyonel göreve başlayacak.

Seyir Füzesi Savunma Yeteneği için alıma yönelik karar 2019'da Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nda yer verildikten sonra, ABD ordusu için iki Demir Kubbe sistemi alımına ilişkin sözleşme imzalanmıştı.

ABD ordusu, bu yılın başlarında sistemlerin ikisini incelerken bir dizi zorlukla karşılaştı. Ordu bunun üzerine, İsrail Demir Kubbe savunma sistemlerini satın alma planlarını yeniden gözden geçirdi.

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