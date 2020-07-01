ABD'nin Türkiye'ye S-400 teklifiyle ilgili Rusya'dan açıklama

Cabarov, Govorit Moskva radyosuna açıklamasında, ABD’li Senatör Whip John Thune’un Washington ile Ankara arasındaki anlaşmazlığı çözmek için Türkiye’nin elindeki Rus S-400 füze savunma sistemlerini satın alma teklifini değerlendirdi.
Ankara’nın bu teklifi kabul etmeyeceğinden emin olduğunu söyleyen Cabarov, “ABD’nin S-400’ü satın alması durumunda bu iki ülke arasındaki ilişkiler nasıl düzelir anlamıyorum. Bence ABD sadece merakını gidermek istiyor, daha doğrusu askeri sırlarımızı çalmak istiyor” dedi.