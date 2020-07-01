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Savunma

ABD'nin Türkiye'ye S-400 teklifiyle ilgili Rusya'dan açıklama

ABD'nin yeni S-400 hamlesini değerlendiren Rus Senatör Cabarov, Amerikan askerlerinin Rus teçhizatı “son vidasına kadar” inceleyerek bu temelde kendi sistemlerini geliştirmeyi planladığı tahmininde bulundu.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 08:23 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 08:51
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Cabarov, Govorit Moskva radyosuna açıklamasında, ABD’li Senatör Whip John Thune’un Washington ile Ankara arasındaki anlaşmazlığı çözmek için Türkiye’nin elindeki Rus S-400 füze savunma sistemlerini satın alma teklifini değerlendirdi.

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Sputnik'in haberine göre, Rus Senatör “Muhtemelen ABD askerleri, benzer sistem geliştirmek için Rus teçhizatı son vidasına kadar sökerek incelemeyi planlıyor. Zira onların elinde bu türden bir silah yok” ifadesini kullandı.

Ankara’nın bu teklifi kabul etmeyeceğinden emin olduğunu söyleyen Cabarov, “ABD’nin S-400’ü satın alması durumunda bu iki ülke arasındaki ilişkiler nasıl düzelir anlamıyorum. Bence ABD sadece merakını gidermek istiyor, daha doğrusu askeri sırlarımızı çalmak istiyor” dedi.

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