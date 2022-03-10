ABD'yi çok kızdıracak iddia: Suudi Arabistan FC-31 alabilir

Star Gazetesi 10 Mart 2022 Perşembe 16:58 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 16:58

Çin savunma sanayi ürünleri, 6 Mart'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başlayan ve 4 gün süren WDS'de sergilendi.

WDS'de, LY-80 hava savunma sistemi, SR5 çoklu füze sistemi, JY-27A hava uyarı radarı, Shaanxi Y-9E nakliye uçağı ve CAIG Wing Loong, CASC Rainbow CH-5, CASIC WJ-700 gibi çok amaçlı insansız hava araçları sergilendi.

FC-31 GYRFALCON İLGİ ODAĞI OLDU

Çift motorlu beşinci nesil savaş uçağı olan Çin yapımı 'Shenyang FC-31 Gyrfalcon' ise, WDS'in en çok ilgi çeken hava platformu oldu.

Çin menşeili silah ve teçhizatın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Yemen Başbakanı ve Irak Savunma Bakanı gibi etkinliğe katılan birçok üst düzey yetkilide merak uyandırdığı ve yakından ilgilendikleri ileri sürüldü.

'Shenyang FC-31 Gyrfalcon' üreticisinin son zamanlarda ürününü uluslararası pazarda tanıtmak için ayrı bir ofis kurduğu biliniyordu.

KÖRFEZ ÜLKELERİ ABD'YE RAĞMEN ÇİN'E YÖNELİYOR

Son yıllarda Çin, bazı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) müttefikleri de dâhil olmak üzere bir dizi Ortadoğu ülkesiyle ilişkilerini önemli ölçüde geliştirdi.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre Çin, 2016 ve 2020 yılları arasında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) silah tedarik oranını sırasıyla yüzde 169 ve yüzde 386 artırdı.

Ayrıca BAE Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde, 12+36 (opsiyon) adet Çin menşeili HAIC L-15 hafif savaş ve eğitim uçağı satın almayı planladığını duyurdu.

Karar sonrasında, ABD'nin Çin ve Rusya'dan silah alımına karşı çıkmasına rağmen, körfez ülkesinin uzun süredir devam eden yalnızca Batı askeri uçaklarını tedarik etme politikasında önemli bir stratejik değişiklik yaşandığı iddia edildi.

ÇİN, FC-31 ALMAK İSTEYEN ÜLKELERDE MONTAJ HATLARI İNŞA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Çin silahlarını, teknik olarak gelişmiş, düşük maliyetli ve çok az siyasi kısıtlamayla satış sonrası destek verecek şekilde pazarladı.

Bu da, Çin silahlarını uluslararası alıcılar için çekici bir seçenek haline getirdi.

Çin Resmi Haber Ajansı'na göre, talep üzerine sadece Çin teknoloji satmayacak, ayrıca müşterisinin ülkesinde üretim hatlarının geliştirilmesine de yardımcı olacak.

Çin'in bu çabasının, yerel istihdamı arttıracağı ve aynı zamanda müşterinin tam endüstriyel bağımsızlığını da geliştireceği iddia ediliyor.

SHENYANG FC-31 GYRFALCON (J-31)

Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu ve Shenyang Aircraft şirketi tarafından geliştirilen 'Shenyang FC-31 Gyrfalcon', ihracata yönelik geliştirilmiş beşinci nesil çift motorlu ve çok amaçlı bir hayalet savaş uçağıdır.

FC-31 ilk uçuşunu, Güney Çin'in Guangdong Eyaleti'ndeki Zhuhai'deki Airshow China 2014'te gerçekleştirdi.

Analistler FC-31'in, Çin'in yeni nesil uçak gemisi için hizmet edebileceğini de ifade ediyor.

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