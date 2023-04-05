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Savunma

Ak-Sight geliyor! Türkiye geliştirdi: NATO'nun tüm yeteneklerine sahip

Savunma sanayisinde büyük bir çıkış yapan Türkiye, NATO standartlarına sahip olan Ak-Sight dijital nişangâhı geliştirdi. Hedefleri tam isabetle vuran ve NATO standartlarına uygun Türkiye'nin yeni teknolojisi Ak-Sight, nükleer fizik alanında yüksek lisans yapan Mustafa Sızır tarafından tasarlandı.

AA5 Nisan 2023 Çarşamba 02:38 - Güncelleme:
Ak-Sight geliyor! Türkiye geliştirdi: NATO'nun tüm yeteneklerine sahip
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Küresel ölçekte gelişen savunma teknolojilerini yakalayan Türkiye, NATO standartlarına uygun Ak-Sight dijital nişangah geliştirdi. Niğde Teknopark'ta 40 milimetrelik bomba atarlarda kullanılmak üzere geliştirilen dijital nişangah, yaklaşık 1500 metreye kadar hedeflere isabetli atış imkanı sağlıyor.

AK-SİGHT GELİYOR! TÜRKİYE GELİŞTİRDİ: NATO'NUN TÜM YETENEKLERİNE SAHİP

Selçuk Üniversitesinde 1998'de fizik bölümünü bitiren, 2004'te Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde nükleer fizik alanında yüksek lisans yapan Mustafa Sızır, savunma sanayi üzerine Konya'nın Beyşehir ilçesi Huğlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir firmanın ürettiği bomba atarlar için dijital nişangah talebi üzerine çalışmaya başladı.

Hazırladığı projeyle Niğde Teknopark'ta kurduğu şirkette yaklaşık 1,5 yıllık çalışma yürüten Sızır, 1500 metreye kadar hedefe isabetli atış yapma imkanı sunan "Ak-Sight" adını verdiği dijital nişangah geliştirdi.

KALİFİKASYON TESTLERİNE TABİ TUTULDU

40 milimetrelik bomba atarlar için tasarlanan nişangah, alüminyum dış gövdesiyle su, toz ve dış darbelere karşı dayanıklı olmasının yanında, kullanıcıya düşük, orta ve yüksek hızlı, eğitim, gaz ve sis mühimmatları ile atış yapma imkanı sunuyor.

Mustafa Sızır, dijital nişangahın yazılımının ve üretiminin yerli imkanlarla yapıldığını söyledi.

Ürünün kullanılacak silah sisteminin sağına, soluna ve üstüne monte edilebildiğini, mandallı kilit sistemiyle takma çıkarma işleminin kolay yapılabildiğini belirten Sızır, nişangahın kalifikasyon testlerine tabi tutulduğunu kaydetti.

"NATO STANDARTLARININ GEREKTİRDİĞİ TÜM YETENEKLERE SAHİP"

Sızır, ürüne 55 ve sıfırın altında 40 derecede ağırlaştırılmış testler uygulandığını ve zorlu hava şartlarında bile sorunsuz çalışacak şekilde tasarlandığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Enerjiyi az tüketebilecek mikroçipler seçtik. İçerisinde kullanılan tüm bileşenler ordumuzun şanına yakışır şekilde üstün özelliklerle donatıldı. Ekran camı, kırılması durumunda askerimizin yüzüne zarar vermemesi için esnek koruyucularla kaplandı. NATO standartlarının gerektirdiği tüm yeteneklere sahip. Ürünümüz, 2022'nin son çeyreğinde başarılı testlerin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girdi."

FRANSIZLARIN ÇOK BÜYÜK İLGİSİ OLDU

Türkiye'de düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) olmak üzere Almanya ve Malezya'daki 4 uluslararası savunma sanayi fuarında sergilenen nişangahın stratejik bir ürün olduğunun altını çizen Sızır, "Bomba atarların mekanik nişangahını ortadan kaldırıp mühimmatı doğru yere düşürebilen bir ürün. Dünya çapında ilgilenenler oldukça fazla. Özellikle IDEF'21'de Fransızların çok büyük ilgisi oldu, ürünü çok istediler ama ordumuz kullandıktan sonra başka ülkelere satacağımızı beyan ettik." dedi.

"HEDEFLERİ, TÜM METRELERDE YÜZDE 100 İSABETLE VURDU"

Sızır, otomatik kalibrasyon özelliğiyle atış mesafesini otomatik ayarlayan dijital nişangahın sahada personele taktiksel anlamda büyük üstünlük sağlayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kalifikasyon testlerinde her metreye beşer atış yapıldı ve hedefleri, tüm metrelerde yüzde 100 isabetle vurdu. Düşük hızlı mühimmatların menzilleri 400 metreyle sınırlı. Bu mühimmatı seçtiğimizde kullanıcıya 0 ile 400 metre arasında asistanlık yapıyor. Orta hızlı mühimmatlarda yaklaşık 800 metrede süreç tamamlanıyor. Hızlı mühimmatlarda ise yaklaşık 1500 metreye kadar bütün mesafeleri gösteren yeteneklere sahip."

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