Akılalmaz drone operasyonu! Çok sayıda Lancet İHA'yı ele geçirmişler

Star.com.tr 3 Ocak 2022 Pazartesi 14:09 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 14:09

Son günlerde çıkan bazı raporlara göre, ABD askeri uzmanları Suriye'de çok sayıda Rus askeri insansız hava aracını hedef aldı. Bunların bazıları bilinmeyen silahlarla vurulmuş olabilir. Düşürülen İHA'ların Suriye'de kullanılan ve Lancet drone ailesinden olan İHA'lardan olduğu belirtiliyor.

Çin'in çevrimiçi haber kaynağı Sohu'ya göre, ABD askeri uzmanları son yıllarda en az 20 farklı insansız hava aracını (bazıları Suriye'de ve bir diğeri Donbass'ta) düşürmeyi başardı. NATO özel kuvvetlerinin Rus insansız hava araçlarının düşürülmesine katkı sağladığı bildiriliyor.

RUS DRONELARINA KARŞI GİZLİ OPERASYON

2014 yılında NATO, Ukrayna ve Suriye topraklarında bir dizi gizli operasyon gerçekleştirdi. ABD Özel Harekat Kuvvetleri, İngiliz Kraliyet Deniz Piyadeleri Komandoları ve İngiliz Hava Kuvvetleri Özel Kuvvetleri, Rus yüksek teknoloji tasarımlarının, özellikle İHA'ların gizli örneklerini almak için birkaç çalışma grubu oluşturdu.

Raporlara göre, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin en az 20 dronu 3-4 yıl içinde ele geçirildi. Bunlardan 9'unun Suriye ve 11'nin Ukrayna'nın doğu kesiminde düşürüldüğü belirtiliyor.

AKILALMAZ DRONE OPERASYON

Raporlarda yer verilen bilgilere göre, Amerikan ordusu ve NATO, Rus insansız hava araçlarından "Orlan-10", "Zastava", "Granat", "Eleron" gibi insansız hava araçlarını ele geçirmeyi başarmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en az üç kuruluş örnekleri inceledi, ardından bileşenlerinin kaynaklarını analiz etti, Rus teknolojilerinin tedarik zincirini buldu ve ardından kapattı.