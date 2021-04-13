13 Nisan 2021 Salı 17:33 - Güncelleme: 13 Nisan 2021 Salı 17:45

BAYKAR'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Bayraktar AKINCI TİHA testleri devam ediyor. Bayraktar AKINCI PT-3 bugün yüksek irtifa ve yüksek hız testlerini başarıyla tamamladı" denildi.

BAYKAR tarafından paylaşılan videoda yer alan BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yaptığı açıklamada, "AKINCI Prototip 3 yüksek irtifa testini gerçekleştirmek için tüm hazırlıkları tamamladık, motor çalıştırdık. Birazdan da pist başında gidip kalkacak" ifadelerini kullandı.

Videonun sonunda Bayraktar, AKINCI PT-3'ün yüksek irtifa ve yüksek hız testini tamamladığını ve son inişi yapıp hangara döndüğünü bildirdi.

