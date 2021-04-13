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Savunma

AKINCI PT-3'ün yüksek irtifa ve yüksek hız testleri başarıyla tamamlandı

Bayraktar AKINCI PT-3 bugün yüksek irtifa ve yüksek hız testlerini başarıyla tamamladı.

HABERİN
VİDEOSU
13 Nisan 2021 Salı 17:33 - Güncelleme: 13 Nisan 2021 Salı 17:45
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BAYKAR'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Bayraktar AKINCI TİHA testleri devam ediyor. Bayraktar AKINCI PT-3 bugün yüksek irtifa ve yüksek hız testlerini başarıyla tamamladı" denildi.

BAYKAR tarafından paylaşılan videoda yer alan BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yaptığı açıklamada, "AKINCI Prototip 3 yüksek irtifa testini gerçekleştirmek için tüm hazırlıkları tamamladık, motor çalıştırdık. Birazdan da pist başında gidip kalkacak" ifadelerini kullandı.

Videonun sonunda Bayraktar, AKINCI PT-3'ün yüksek irtifa ve yüksek hız testini tamamladığını ve son inişi yapıp hangara döndüğünü bildirdi.

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