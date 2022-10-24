Akıncı TİHA'da görüldü: Türkiye, sadece ABD'de olan teknolojiyi geliştirdi

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir videoda minyatür bomba ilk kez Akıncı TİHA'nın üzerinde görüldü. Türkiye ve ABD dışında yapabilen başka bir ülkenin olmadığı değerlendirilen bu mühimmatı insansız hava aracından ateşleyebilmek Ankara'nın elini her anlamda güçlendirecek bir gelişme.

İnsansız hava araçları eğitimi için Türkiye'de bulunan Pakistanlı kursiyerlerin yayınladığı bir video yeni bir kapının daha aralanmak üzere olduğunu gösteriyor. Videoda, Akıncı TİHA'nın üzerinde turuncu renkli bir minyatür bomba görülüyor.

Akıncı'nın minyatür bomba ateşleyebileceği bilgisi yeni değil. TRT Haber'de yer alan habere göre, Bu durumu kamuoyu ilk kez geçtiğimiz yılki TEKNOFEST etkinliğinde öğrenmişti. Yeni olan, söz konusu mühimmatın platform üzerine entegre edilmesi. Sahip olduğu turuncu renk onun bir test mühimmatı olduğunu gösteriyor.

MİNYATÜR BOMBANIN ÖNEMİ

Akıncı üzerinden bu mühimmatın ateşlenmesi son derece kritik bir gelişme. Ancak buna gelmeden önce kısa bir parantez açıp minyatür bombanın neden önemli olduğundan da bahsetmek gerekiyor.

ASELSAN üretimi MİNBO minyatür bombalar oldukça kritik. Yaklaşık 55 kilometrelik mesafeden 1 metre kalınlığındaki betonu delme ve onun içinde patlama kabiliyetine sahip. Farklı güdüm sistemlerine sahip yetenekli bir hava-yer mühimmatı. Minyatür bombanın harp başlığında kendi alanında son derece etkin işlere imza atan TÜBİTAK-SAGE'nin imzası var.

Bu mühimmatı dünyada yapabilen ülke sayısı oldukça az. Bu boyuta sahip olup da çok güçlü delici başlık kullanabilen bir bomba üretebildiğini Türkiye ve ABD dışında resmen açıklayan üçüncü bir ülke yok. Sadece bu bilgi dahi minyatür bombaların hem harp sahası hem de Türkiye için neden önemli olduğunu gözler önüne seriyor.

DÜŞMAN UNSURLAR İÇİN CAYDIRICI GÜÇ

Burada bir noktanın altını daha çizmek gerekiyor. Türk mühendisler tarafından geliştirilen Çoklu Taşıma Salanı sayesinde uçakların taşıdığı mühimmat sayısı da artıyor.

Söz konusu sistemin uçaklara entegre edilmesinin ardından Türk savaş uçakları her kanatta 4 adet olmak üzere tek seferde 8 minyatür bomba taşıyabilecek. Bu da tek sortide 8 farklı kritik değerde hedefe angajman imkanını beraberinde getiriyor.

PSİKOLOJİK ETKİSİ DE OLDUKÇA GÜÇLÜ

Aynı şekilde Akıncı da normal şartlar altında her silah istasyonunda bir adet bu tarz bombayı taşıyabiliyordu. Yeni geliştirilen salan sistemiyle Akıncı'dan da gerektiği takdirde 4 adet minyatür bomba ateşlenebilecek.

Sonuç olarak saatlerce havada kalabilen ve uzun menzillere sahip Türk insansız hava araçları, 50 kilometre mesafeden 1 metrelik betonu dahi delebilecek kabiliyette mühimmatları taşıyabilecek. Savaş uçakları ise bu yıkıcı güçle 8 farklı hedefe yönelebilecek. Tüm bunları alt alta koyduğunuzda düşman unsurlar için Türkiye'nin ne denli etkin bir güce daha kavuştuğunu görmek mümkün. Bu tür kabiliyetlerin psikolojik tarafı da oldukça değerli.