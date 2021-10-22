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Savunma

Altay tankıyla ilgili önemli gelişme! İmzalar atıldı

Güney Kore ile Altay Tankı motoru tedarikine ilişkin niyet beyanı bugün imzalandı.

22 Ekim 2021 Cuma 11:15 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 11:15
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Güney Kore'deki temaslarına devam eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore Savunma Tedarik Programından (DAPA) sorumlu Bakan Kang Eun-ho ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Bakan Kang Eun-ho'nun Altay Tankı motoru tedarikine ilişkin niyet beyanını bugün imzaladığını açıkladı.

ALTAY TANKININ ÖZELLİKLERİ

Tankın üzerinde ana silah olarak 120 mm'lik 55 kalibre top yer alıyor. Altay'ın yeni nesil atış kontrol sistemi, hareket halindeki hedefleri de yüksek isabet oranıyla vurabilmesine imkan sağlıyor. Ayrıca tankın, meskun mahal ve ateş destek ihtiyacına yönelik uzaktan kumandalı silah sistemi ve 7,62 milimetrelik kule makinalı tüfeği bulunuyor. 1.500 beygir gücündeki motorla azami 70 km hız yapabilen ALTAY tankı, bor karbür esaslı henüz bilinmeyen kompozit/reaktif bir zırh sistemine sahip.

Tank, her türlü tehdide karşı mürettebatın kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer tehditlerin bulunduğu ortamlarda görev yapmasına olanak sağlayan sistemlerle korunuyor.

Yaşam Destek Sistemi, İlave Mayın Koruma Kiti, Yardımcı Güç Grubu, Lazer Uyarı Sistemi, 360 derece Durumsal Farkındalık Sistemi, Altay'ın önemli unsurları arasında yer alıyor.

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