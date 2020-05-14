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Savunma

Amerikan The National Interest dergisinden Türk İHA'larına övgü: İsrail'i unutun

Türk İHA'ları uluslararası basında konuşulmaya devam ediyor. Amerikan The National Interest dergisinde yayımlanan makalede İHA'ların harekatlardaki başarılarına dikkat çekildi. Yazı, 'İsrail'i unut, Türkiye Ortadoğu'nun en büyük İHA gücü olmak istiyor.' başlığıyla yayımlandı.

14 Mayıs 2020 Perşembe 08:03 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 08:03
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Türk savunma sanayisinin önemli bir parçası haline gelen İHA'lardan her yerde övgüyle bahsediliyor.

ABD'in önde gelen uluslararası ilişkiler dergisi The National Interest'te yayımlanan makalede Türk İHA'larını konu aldı.

TRT Haber'in haberine göre, "İsrail'i unut, Türkiye Ortadoğu'nun en büyük İHA gücü olmak istiyor" başlığı ile yayımlanan makalede Türk İHA'larının Suriye'de gösterdiği büyük başarıdan bahsedildi.

TÜRK İHA'LARININ SURİYEDEKİ BAŞARISINA VURGU

Dergi, Türk İHA'larının Suriye'de Rus yapımı birçok hava savunma aracını etkisiz hale getirdiğinin altını çizdi.

Diğer hedefleri vurmada da "tartışmasız" bir başarı sergilediği vurgulandı.

'TÜRKİYE YATIRIMLARIN KARŞILIĞINI ALIYOR'

"Türkiye savunma sanayisine yaptığı yatırımların karşılığını alıyor" denildi.

Makalede İHA'lar için üretilen Amerikan ile Roketsan üretimi mühimmat da karşılaştırıldı.

Türk üretimi akıllı mühimmatın Amerikan rakibinin aksine İHA için analog sistemden alınarak önemli ölçüde yeniden tasarlandığı belirtildi.

"Bu, Türkiye'nin analog sistemleri, modern sistemlere hızlı bir şekilde dönüştürebildiği ve daha önceki teknolojilere adapte edebildiğinin kanıtıdır" denildi. 

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