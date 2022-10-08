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Savunma

Anlaşma tamam! Bir ülke daha Türkiye'den İHA satın alacak

Bir Arap ülkesi daha Türkiye'den SİHA alıyor. Cezayir'in 6 adet AKSUNGUR İHA alımı için TUSAŞ ile anlaşma imzaladığı öğrenildi.

8 Ekim 2022 Cumartesi 07:37 - Güncelleme:
Anlaşma tamam! Bir ülke daha Türkiye'den İHA satın alacak
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Türk savunma sanayisi ürünü Anka ve Aksungur'a yeni yetenekler kazandırılırken milli insansız hava araçları (İHA) yakın zamanda yeni ihracat başarılarına hazırlanıyor.

Cezayir merkezli MENADefense sitesinde yer alan habere göre Cezayir ve Türkiye arasında AKSUNGUR İHA alımı için imzalar atıldı.

TUSAŞ yetkilileri daha önce Afrika'daki 3 ülkeden 2'sinin Aksungur, 1'inin ise Anka ile ilgilendiğini açıklamıştı.

TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, AA muhabirine, "Tunus'un 3 aracını teslim ettik, 2 araç daha almak için müracaatlarını yaptılar. Sözleşmeyi yaptık ya da yapacağız. Afrika'da 3 ülkeyle daha görüşüyoruz, anlaşmaya çok yakınız. Kazakistan araçlarımız hazır. Araçların hangarlarını hazırladıklarında göndereceğiz. Malezya'da ise sözleşmeye davet edeceklerine dair bilgi geldi ama resmi sözleşme davetiyesi gelmedi. Sözleşmeye davet ettikleri zaman 3 araçlık anlaşmayı yürürlüğe koymuş olacağız. Tunus'taki araçlarımız Anka. Afrika'daki 3 ülkeden 2'si Aksungur, 1 tanesi Anka ile ilgileniyor. Malezya'daki sözleşme de Anka'ya yönelik. Kazakistan'ın muhtemelen bundan sonraki istekleri de Aksungur olacak." ifadelerini kullanmıştı.

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