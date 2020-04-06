Anti denizaltı savaş uçağının üretimi süresiz askıya alındı

star.com.tr 06 Nisan 2020 Pazartesi 18:00 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 18:04

Boeing, COVID-19 salgını nedeniyle KC-46 tankerleri ve P-8 deniz gözetim uçağını üreten Puget Sound ve Moses Lake sahalarındaki tesisinde süresiz olarak üretimi askıya aldı.

Üretim tesisi 23 Mart'tan beri bazı çalışanların Coronavirus ile enfekte oldunduğunun tespit edilmesinin ardından kapatılmıştı. Ancak dün Boeing tarafından yapılan basın açıklamasında üretimin “bir sonraki duyuruya kadar” askıya alınacağını duyurdu.

Açıklamada, “Boeing, tüm Puget Sound bölgesinde ve Moses Lake sahalarındaki üretim operasyonlarının geçici olarak askıya alınmasını bir sonraki duyuruya kadar genişletiyor." denildi.

Şirket Pazar günü yaptığı açıklamada, "Bu eylemler COVID-19'un Washington eyaletindeki yayılmasının mevcut değerlendirmesi, şirketin çalışanlarının sağlığı ve güvenliği konusundaki önlemleri gö önünde bulundurularak, tedarik zincirinin güvenilirliği ve hükümet sağlık yetkililerinden gelen ek öneriler ışığında gerçekleştirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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