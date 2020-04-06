İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7663
  • EURO
    7,3215
  • ALTIN
    358.389
  • BIST100
    92071.1
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Anti denizaltı savaş uçağının üretimi süresiz askıya alındı
Savunma

Anti denizaltı savaş uçağının üretimi süresiz askıya alındı

Boeing, Amerika Birleşik Devletleri Donanması için geliştirilmekte olan anti-denizaltı ve anti-yüzey savaş uçağı P-8 Poseidon ile tanker ve stratejik nakliye uçağı KC-46 Pegasus'un süresiz olarak üretiminin askıya aldığını duyurdu.

star.com.tr06 Nisan 2020 Pazartesi 18:00 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 18:04
ABONE OL

Boeing, COVID-19 salgını nedeniyle KC-46 tankerleri ve P-8 deniz gözetim uçağını üreten Puget Sound ve Moses Lake sahalarındaki tesisinde süresiz olarak üretimi askıya aldı.

Üretim tesisi 23 Mart'tan beri bazı çalışanların Coronavirus ile enfekte oldunduğunun tespit edilmesinin ardından kapatılmıştı. Ancak dün Boeing tarafından yapılan basın açıklamasında üretimin “bir sonraki duyuruya kadar” askıya alınacağını duyurdu.

Açıklamada, “Boeing, tüm Puget Sound bölgesinde ve Moses Lake sahalarındaki üretim operasyonlarının geçici olarak askıya alınmasını bir sonraki duyuruya kadar genişletiyor." denildi.

Şirket Pazar günü yaptığı açıklamada, "Bu eylemler COVID-19'un Washington eyaletindeki yayılmasının mevcut değerlendirmesi, şirketin çalışanlarının sağlığı ve güvenliği konusundaki önlemleri gö önünde bulundurularak, tedarik zincirinin güvenilirliği ve hükümet sağlık yetkililerinden gelen ek öneriler ışığında gerçekleştirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

star.com.tr

Bakan Koca'dan il sağlık müdürlerine önemli uyarı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu
Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu

Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu

Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!
Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!

Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!

Ödemeler yarın başlıyor
Ödemeler yarın başlıyor

Ödemeler yarın başlıyor

Tıp dünyasını heyecanlandıran keşif: Koronavirüsü yeniyor
Tıp dünyasını heyecanlandıran keşif: Koronavirüsü yeniyor

Tıp dünyasını heyecanlandıran keşif: Koronavirüsü yeniyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.