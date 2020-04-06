SSB, insansız TOSUN'u tanıttı

06 Nisan 2020 Pazartesi 14:41 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 14:44

Tosun, el yapımı patlayıcı ve yüksek mukavemetli hendek ve, veya barikatlara karsı tasarlandı. Tasarımından itibaren insansız hale getirildi. 100’ün üzerinde araç Türkiye sınırlarında ve sınır ötesinde aktif olarak kullanılıyor.

TOSUN'un özellikleri:

Aktarma Organı : Sürekli 4x4

Güç : 225 BG / 168 kW

Tork : 1025 Nm

Hız : 40 km / sa

Direksiyon Tipi : Hidrolik

Şasi ve Gövde : Belden

Belden Kırma Dönme Açısı: 40º

Yakıt kapasitesi : 300 lt

Şanzıman

Model : ZF

Tip : Full-auto shift ve otomatik kick down

Mak. çekiş gücü : 178 kN

Kamera : 8 adet gündüz / gece kamerasıyla 360 derece görüş (IR Modu, RFI / EMI korumalı)