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Savunma

Komşu 512 milyon dolara F-16 Block 70 alıyor

Bulgaristan'ın ABD'ye sipariş verdiği 8 adetlik F-16 Block 70 için onay çıktı. Toplam 512 milyon dolarlık pakette teslimat 31 Ocak 2027'de tamamlanacak.

06 Nisan 2020 Pazartesi 12:25 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 12:25
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Uçakların imalatı, Lockheed Martin’in yeni açılan Greenville Güney Carolina’da gerçekleştirilecek. Toplam 6 adet tek, iki adet de çift kişilik model Bulgaristan’a verilecek.

Bulgaristan uzun süren müzakerelerden sonra F-16 konusunda nihai kararını almıştı. Onay Temmuz 2019’da ABD’ye bildirilmişti. Bulgaristan bunun için Yabancı Askeri Satışlar Foreign Military Sales (FMS) paketi istedi.

Bulgaristan’ın bir önceki anlaşmasında 8 uçak, çeşitli sensör, silah, eğitim, yedek parça ve destek paketinin toplamı 1 milyon 670 milyon dolardı. Bulgaristan, F-16’lar ile Mig-29’larını yenileyecek.

AESA RADAR

F-16 Block 70’lerin en büyük özelliği, taşıdığı AESA olarak adlandırılan Northrop Grumman tarafından geliştirilmiş APG-83 Aktif Faz Dizinli (AESA) radar sistemi geliyor. 

tolgaozbek.com'da yer alan bilgiye göre, AESA radarı, daha yüksek durumsal farkındalık, esneklik ve tüm hava koşullarında daha hızlı bir hedefleme imkanını pilota sunuyor. APG-83 F-16 Block 70’in yanı sıra F-22 ve F-35 gibi stealth savaş uçaklarında da yer alıyor.

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