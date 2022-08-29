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Savunma

Aralarında Türkiye de var... 'Noble Partner 2022' başladı!

Gürcistan'ın ev sahipliğinde Türkiye'nin de katıldığı ve toplam 2 bin 400 askeri personelin yer aldığı çok uluslu 'Noble Partner 2022' tatbikatı başladı. Gürcistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bir çok ülkeden askeri personelin tatbikata katıldığı bildirildi.

AA29 Ağustos 2022 Pazartesi 18:33 - Güncelleme:
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Gürcistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 6. kez düzenlenen tatbikatın başkent Tiflis'e yakın Vaziani askeri üssünde resmi açılış töreniyle başladığı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye, Gürcistan, ABD, Bulgaristan, Romanya, Moldova, Yunanistan, İngiltere, Slovakya, Norveç, Macaristan, Litvanya, Azerbaycan, Almanya, Bosna Hersek, Estonya, Polonya, Japonya ile Litvanya-Polonya-Ukrayna'nın ortak oluşturduğu çok uluslu tugay ve İsveç Silahlı Kuvvetlerinden askeri personelin tatbikata katıldığı bildirildi.

Tatbikatta toplam 2 bin 400 askerin yer aldığı bilgisi verilen açıklamada, "Noble Partner 2022'nin amacı, Karadeniz Bölgesi'nde istikrarlı ve güvenli bir ortam sağlanması için Gürcistan, ABD, bölgesel ortaklar ve müttefik ülkeler arasındaki hazırlığı ve birlikte çalışabilirliği artırmaktır." denildi.

Uluslararası tatbikat, Gürcistan Savunma Kuvvetleri Doğu Komutanlığı ile ABD'nin Avrupa ve Afrika Komutanlığınca (USAREUR) yönetiliyor.

Tatbikat ayrıca NATO-Gürcistan ortak eğitim ve değerlendirme merkezince (JTEC) destekleniyor.

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