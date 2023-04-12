Artan savunma ve havacılık ürünleri için yeni test altyapısı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, savunma ve havacılıkta yerli ve milli çözüm çabalarının artması test faaliyetlerine ilgiyi yükseltti. Mevcut test altyapılarında oluşan yoğunluğu ortadan kaldırmak amacıyla son dönemde bir dizi altyapı yatırımı yapıldı.

Elektronik ve savunma sanayisi için ürün ve çözümler sunan Karel de bu ihtiyaçlardan yola çıkarak Hacettepe Teknopark'ta elektromanyetik etkileşim/elektromanyetik uyumluluk (EMI/EMC) laboratuvarı kurdu. Laboratuvar, savunma ve havacılıkta bu alandaki test kapasitesine önemli katkı sağlayacak.

EMI/EMC laboratuvarı, AR-GE çalışmaları sonucu ortaya çıkan ilk ürünlerin çok hızlı şekilde test edilmesi ve sonuçlara göre gerekli iyileştirmelerin zaman kaybetmeden yapılabilmesine imkan verecek.

Karel Savunma Test Müdürü Özge Çelik, AA muhabirine, havacılık ve savunma sanayisinde son dönemde artan çözüm ve ürünlere paralel olarak test ve kalifikasyon isteklerinin karşılanması ihtiyacının arttığını söyledi.

Bu çalışmaların yapılabileceği sınırlı sayıda laboratuvar bulunduğuna işaret eden Çelik, yaşadıkları sıkıntıları aşmak için bu tür bir yer kurduklarını belirtti.

Çelik, ürettikleri ürünlerin mutlaka bu testlere girmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Bu testlerden geçmeyen bir ürün sahada kullanılamıyor. Bu testler cihazların kendi içinde uyumlu çalışmasını hedefleyen testler. Ürettiğimiz ürünler askeri alanda ve havacılıkta kullanılacağı için kritik öneme sahip ve herhangi bir elektromanyetik yayılım başka cihazların çalışmasını bozabilir. Bunun ciddi katastrofik etkileri olabilir. Bu noktada biz de böyle bir laboratuvar kurma ihtiyacı duyduk ve ürünlerimizi kendi bünyemizde hızlı şekilde test edebiliyoruz." dedi.

Ciddi yatırımlar gerektirdiği için bu tür laboratuvarların sınırlı kaldığını vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:

"Daha önce ASELSAN gibi kurumlarda testlerimizi gerçekleştirebiliyorduk fakat çok fazla savunma ürünü üreten firma olması sebebiyle artık bu noktada ASELSAN da bize cevap verememeye başladı. Biz de kendi içimizde böyle bir laboratuvar kurarak ürünlerimizi hızlıca test edip dışarıdaki firmalara da bu hizmeti daha erişilebilir şekilde sunmayı hedefledik."

Çelik, laboratuvarda havacılık ve askeri alanda kullanılacak tüm ürünlerin testlerinin gerçekleştirilebildiği bilgisini verdi.

Bu testlerin ürünün tasarım aşamasında başlaması gerektiğini belirten Çelik, bu aşamada gerekli testlerin yapılmaması halinde ileride ciddi sorunlarla karşı karşıya kalınabileceğini anlattı. Çelik, testler sırasında ortaya çıkacak herhangi bir olumsuzluk nedeniyle yapılacak donanımsal değişikliğin ürünün yapısını ve takvimini olumsuz etkileyeceğini dile getirerek, "Tasarım aşamasında AR-GE amaçlı bu testleri yapıp nihai ürün haline geldiğinde de testleri tekrar edip hızlı şekilde sonuca ulaştırıp raporlayarak çalışmayı tamamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

- TAKVİMLER KISALACAK, MALİYETLER AZALACAK

Bu testler yurt içinde yapılamadığında yurt dışına çıkılmak durumunda kalındığına işaret eden Çelik, bunun da projeye ciddi anlamda ek maliyet getirdiğini söyledi. Çelik, "Ciddi bir yatırım yapıldı ama kendi ürünlerimizi test etmeye başladığımızda bunun ne kadar konforlu olduğunu görüyoruz. İstediğimiz zaman bu imkana sahip olmak proje takvimleri açısından önemli oldu, test maliyetlerinde, tekrarlanan testlerde önemli avantaj elde edildi. Dışarıya da hizmet veriyoruz. Bu sayede de aslında laboratuvarımızı amorti ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özge Çelik, savunma ve havacılık dışındaki alanlara yönelik çalışmalara da başladıklarını ve öncelikli hedeflerinin otomotiv sanayisindeki benzer testleri laboratuvarda yapmak olduğunu bildirdi. Halihazırda yapabildikleri testler bulunduğunu vurgulayan Çelik, yakın zamanda otomotiv sanayisine yönelik tüm testleri gerçekleştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Karel'in EMI/EMC yanında çevre koşul ve güç laboratuvarı bulunduğu bilgisini veren Çelik, bu testlerin neredeyse bütün ürünler için yapılması gereken testler olduğunu, kendileri ve dışarıdan gelen talepler için bu çalışmaları yaptıklarını anlattı.

Çelik, laboratuvarda ciddi bir yoğunluk söz konusu olduğunu ve mesai saatlerini artırarak talepleri karşılamaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.