ASELSAN 2023'te birçok ilke imza attı

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, X sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, şirketin faaliyetlerinde bu yıl öne çıkan gelişmelere ilişkin bilgiler verdi.

Akyol, paylaşımında, "Milli teknolojilerimizle Türkiye Yüzyılı'nın simgesi 2023'e damga vurduk. 2024'te de ilkleri ve en iyileri geliştirmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Buna göre, milli platformlar KAAN, HÜRJET, Bayraktar AKINCI, ALTAY, MİLGEM savaş gemileri, TCG ANADOLU, PİRİREİS denizaltısı ASELSAN sistemleriyle donatıldı.

ZMA Modernizasyon Projesi'ndeki araçlar birliklere teslim edildi. Modernize edilen havanların ilk teslimatları yapıldı. FIRTINA obüslerine yeni nesil atış kontrol sistemleri entegre edildi.

ASELPOD Hedefleme Podu seri üretim teslimatlarının hepsini tamamlandı. CATS kameralarının teslimatları artırıldı. 177. CATS kamerası teslim edildi.

- ENVANTERE İLK KEZ GİREN ÜRÜNLER



Havan, top, roket ve mini-mikro İHA'lara karşı etkin SERHAT-Dual Radarı ilk kez envantere kazandırıldı.

YENER-Modern Mayın Tespit Sistemi ordunun kullanımına sunuldu.

ASELSAN 3810 - Görev kritik hibrit (LTE+DMR) el terminalinin ilk teslimatı yapıldı.

DORUK-2 Elektro-Optik Sensör Sistemi'nin ilk teslimatları gerçekleştirildi.

Gemilerde kullanılan CENK üç boyutlu arama radarı, AKREP atış kontrol radarı, ALPER-P radarı ilk kez teslim edildi.

Helikopterlere yüksek görüntü sağlayan ASELFLIR-400 kamerası ilk kez envantere girdi.

Hava platformlarına hassas vuruş kabiliyeti sağlayan GÖZDE güdüm kiti kullanıma sunuldu.

Milli modüle sahip lazer mesafe ölçer sistemi CETVEL-100 ilk defa envantere kazandırıldı.

KARAKURT keşif gözetleme ve hedefleme sisteminin ilk teslimi gerçekleştirildi.

Deniz platformları için kızılötesi arama ve takip sağlayan PİRİ-100 teslim edildi.

İRİS-100 Kızılötesi Füze İkaz Sistemi ilk defa yerli sensörle kullanıma sunuldu.

KARTALGÖZÜ-200 tank periskobunun ilk teslimatı gerçekleştirildi.

GÖKDENİZ Hava Savunma Sistemi'nin ilk teslimatı yapıldı.

Torpido Kovan Sistemi millileştirilerek envantere girdi.

FERSAH Karinaya Monteli Sonar Sistemi ilk defa teslim edildi.

AMİR-100 Uçuş Veri Kayıt Sistemi'nin ilk teslimatını gerçekleştirildi.

Milli Navigasyon Sistemleri ANS-420 ve ANS-600 ilk defa envantere kazandırıldı.

Milli Radyo Navigasyon Sistemi RNE-400'ün ilk teslimatını yapıldı.

Milli Trafik Çarpışma Önleme Sistemi TRUST kullanıma sunuldu.

Ana muharebe tankları, ilk defa milli atış kontrol sistemi VOLKAN-II ile donatıldı.

Yapay zeka destekli 4K IP Kamera ODAKAN ilk defa envantere kazandırıldı.

Yeni nesil PUHU Taşınabilir Dinleme ve Kestirme Sistemi'nin ilk teslimatını yapıldı.

AREAS-2N Deniz Elektronik Harp Sistemi ilk defa teslim edildi.

Yeni nesil İHA savar sisteminin ilk teslimatı gerçekleştirildi.

İHA için geliştirilen elektronik harp görev yükleri kullanıma alındı.

- YENİ YETENEKLER GELİYOR



SİPER Hava Savunma Sistemi'nin seri üretim fazına geçildi. SİPER Ürün-2 Sistemi ilk atış testi yapıldı.

HİSAR O+ Sistemi'ne RF arayıcı başlıklı füze ile önleme yeteneği kazandırıldı.

Dünyada alanının en iyisi ASELFLIR-500 kamerası geliştirildi, İHA'lara entegre edildi, atış testleri tamamlandı ve seri üretim aşamasına geçildi.

AESA tabanlı milli uçak radarı MURAD, Bayraktar AKINCI ve jet uçağına entegre edildi.

LGK-82 Güdüm Kiti, TOLUN Güdümlü Minyatür Bomba Bayraktar AKINCI'ya entegre edilerek atışı başarıyla tamamlandı.

LGK-81 Güdüm Kiti HÜRKUŞ'a entegre ederek atış yapıldı.

AKKOR Aktif Koruma Sistemi göreve hazır hale getirildi.

Erken ihbar radarı ERALP'in geçici kabul testleri gerçekleştirildi.

MARLIN SİDA'dan ilk füze, MİR İDA'dan ilk torpido atışı yapıldı.

ALBATROS Kamikaze İnsansız Deniz Aracı ile hedef başarıyla vuruldu.

Elektronik harpte sürü İHA konsepti başarıyla uygulandı.

Hava savunma sistemlerine GÜRZ, GÖKSUR, GÖKDEMİR ve GÖKBERK eklendi.

Milli muharip uçak KAAN'ın pilotlarının havadaki gözü olacak TULGAR'ın ilk prototip üretimi tamamlandı.

Bayraktar TB2 İHA'nın ilk defa milli kriptolu yazılım tabanlı telsizle ve Ku-bant SATCOM sistemi ile uçuşu gerçekleştirildi.

Bütünleşik araç içi yüz tanıma sistemi testleri başarıyla yapıldı.

İleri teknoloji alanında ilk kuantum entegre devreleri üretilmesi gibi bir dizi ilke imza atıldı.

Bir yıl içinde 107 ürünü millileştirildi. Bu ürünlerle ülkeye 3 yılda 1 milyar dolar kazanım sağlanması bekleniyor.

- SİVİL ALANDAKİ ÇALIŞMALAR



İstanbul Havalimanı Metrosu sinyalizasyon sistemini kullanıma alındı.

Elektrikli otobüslerle kentlerde karbon salımı azaltıldı.

ARIN X-Ray Bagaj Kontrol Cihazı kullanımı yaygınlaştırıldı.

Sağlık alanında yerli Mobil X-Ray cihazının tasarımı tamamlandı, üretim aşamasına geçildi.

OED Otomatik Eksternal Defibrilatör cihazının teslimatında 9 bin adete ulaşıldı.

Azerbaycan otoyollarına yüksek hızda ağırlık ölçüm sistemi kuruldu. Milli sondaj gemisi Abdülhamid Han'a KARETTA Anti-Jam Sistemi entegre edildi.

- İHRACAT FAALİYETLERİ



ASELSAN bu yıl 4 ülkeye ilk defa ihracat yaptı, toplam ihracat yapılan ülke sayısını 85'e çıkardı.

16 yeni ürünle ilgili ilk kez ihracat sözleşmeleri imzalandı.

Polonya, Şili, Birleşik Arap Emirlikleri ve Makedonya'da açılan ofislerle dünyaya açılım stratejisi sürdürüldü.

Tank sistemleri alanında ilk defa uluslararası bir seri üretim sözleşmesine imza atıldı.

Hava savunma sistemlerinin hem kara hem deniz versiyonları için ilk ihracat sözleşmeleri imzalandı.

HAKİM Hava Komuta Kontrol Sistemi'nin ilk uluslararası teslimatı gerçekleştirildi.

Yazılım tabanlı milli deniz telsizinin ilk ihracatı yapıldı.

Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI ile CATS kamerasının ihraç edildiği ülke sayısı 10'u geçti.

ELMAS ekranı ATAK Helikopteri kokpitine entegre ederek ilk ihracatı gerçekleştirildi.