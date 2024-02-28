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Savunma

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında imzalar atıldı! Tam 82 milyon avro

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Yakın Hava Savunma Sistemleri tedarikine ilişkin sözleşme imzalandı.

AA28 Şubat 2024 Çarşamba 11:37 - Güncelleme:
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında imzalar atıldı! Tam 82 milyon avro
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ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Yakın Hava Savunma Sistemleri tedarikine ilişkin 82 milyon avro tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamındaki teslimatlar 2024-2027 yıllarında gerçekleştirilecektir."

  • ASELSAN
  • Savunma Sanayii
  • Hava Savunma Sistemleri

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