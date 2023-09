ASELSAN ile SSB arasında sözleşme imzalandı

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Güdüm Kitleri alımı maksadıyla 14 Eylül 2023'te, toplam bedeli 40 milyon 801 bin 680 dolar ve 352 milyon 221 bin 840 TL tutarında bir sözleşme imzalanarak yürürlüğe girmiştir." denildi.

