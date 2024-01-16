ASELSAN kilit konumda! Türkiye bir üst lige yükseliyor

Türkiye'nin lider savunma ve teknoloji şirketlerinden ASELSAN, teknoloji transferi çalışmaları kapsamında hem şirketten dış paydaşlara hem de dış paydaşlardan şirkete teknoloji ve bilgi transferine yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

ASELSAN Teknoloji Transfer Müdürlüğü, ASELSAN'ın teknoloji transfer çalışmalarında royalti (kullanım hakkı) oranlarının ve ticarileşme modelinin belirlenmesi konularında ASELSAN sektör başkanlıklarına görüş verilmesi ve taraflar arasındaki koordinasyonun yürütülmesi görevlerini yerine getiriyor.

Dış paydaşlara yapılan teknoloji transferleri arasında şirketin yüksek üretim adetlerine ulaşan "uzaktan komutalı silah sistemleri" (UKSS) yer alıyor.

UKSS için ASELSAN Konya Silah Sistemleri AŞ'ye teknoloji transferi gerçekleştiriliyor.

ASELSAN Konya, UKSS üretiminin yanında yurt içinde üretilemeyen silahların tasarım ve üretiminde ülke açısından stratejik rol almak üzere kuruldu. ASELSAN'ın 30/35 milimetre silahlar konusunda sahip olduğu birikimin ASELSAN Konya'ya aktarılması ve bu alanda ürüne dönüştürülmesi amacıyla teknoloji transferine yönelik çalışmalar yürütüldü. ASELSAN Konya ile imzalanan Teknoloji Transfer Sözleşmesi kapsamında UKSS üretimine yönelik üretim hatlarının kurulumu ve kalifikasyonu çalışmaları planlandı ve devam ediyor.

ASELSAN BİRİKİMİYLE KARAYOLLARI TRAFİK RADARI

ASELSAN Radar ve Elektronik Harp Sistemleri Sektör Başkanlığının (REHİS) radar teknolojileri alanında geliştirdiği teknik bilgi birikiminin sivil alanda ticarileştirilmesi amacıyla Mikro Elektronik Sistemler (MELSİS) firmasına teknoloji transferi yapılacak.

REHİS'in geliştirdiği radar teknolojilerindeki birikiminin MELSİS firmasına lisanslanarak sivil sektörde kara yolları trafik radarı geliştirilmesi ve ticarileştirilerek ASELSAN'a royalti ödemesi yapılması sağlanacak. Bu kapsamda MELSİS ile teknoloji transferi sözleşmesi imzalandı.

Firmanın trafik radarı ürünü için gerekli geliştirmeleri ve modifikasyonları tamamlaması üzerine satışa çıkan ürünlerden royalti geliri elde edilecek.

YOLCUNUN YANINDAKİ TEHLİKELİ VE YASAK MADDEYE GEÇİŞ YOK

ASELSAN, şirketten yapılan teknoloji transferi yanında bu yolla dış paydaşlardan da yeni yetenekler kazanıyor.

Terahertz Gerçek Zamanlı Yolcu Görüntüleme Ürün Ailesi Projesi kapsamında TÜBİTAK MAM'dan teknoloji transferine yönelik çalışmalar yapıldı.

Terahertz Gerçek Zamanlı Yolcu Görüntüleme Sistemi, insan vücuduna gizlenmiş patlayıcı düzenekleri, tabanca, tüfek, bıçak gibi silahların yanı sıra uyuşturucu, tütün, sigara, et, alkol ve benzeri maddeleri vücudun yaydığı doğal THz ışımalarını kullanarak tespit eden görüntüleme cihazı olarak tasarlandı.

TÜBİTAK MAM tarafından geliştirilecek ve teknoloji transferi yapılan tümleşik alıcı dizisi, ilgili ASELSAN sistemine entegre edilerek kullanılacak.

40 MİLYAR DOLARLIK PAZAR İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ

ASELSAN Ulaşım, Güvenlik, Enerji, Otomasyon ve Sağlık Sistemleri Sektör Başkanlığı ile Teknoloji Transfer Müdürlüğü, Almanya merkezli Aerovide firmasının rüzgar türbini alanındaki patent, tasarım, know-how ve teknoloji birikiminin şirkete kazandırılmasına yönelik teknoloji transfer faaliyetleri yürüttü.

Bu kapsamda ASELSAN'a gerekli performans kriterlerindeki türbin ve ilgili teknolojiler için Aerovide firmasından temsilcilerle toplantılar düzenlendi, teknik, mali ve diğer konularda değerlendirmeler yapıldı ve anlaşma sağlanarak sözleşme imzalandı.

ASELSAN'ın teknoloji transferine ek olarak kendi adına yapacağı geliştirmeler ve entegrasyonlar sonrasında müşterilerine teklif verilecek.

Gelecek yıllarda rüzgar enerjisi için Türkiye pazarının 40 milyar doların üzerinde olduğu ve ASELSAN'ın bu pazarda önemli bir oyuncu olacağı öngörülüyor.